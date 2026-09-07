دومین همایش ملی شهید باهنر با محوریت آموزش و تجلیل از معلمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش جایزه ملی شهید محمدجواد باهنر، صبح دوشنبه، با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان کشوری در سالن همایش‌های بنیاد فرهنگی رفاه برگزار شد.

در این مراسم، محمدعلی سعیدی‌نژاد، رئیس هیأت مدیره دومین همایش جایزه ملی شهید محمدجواد باهنر، هدف از برگزاری این رویداد را زنده نگه داشتن یاد شهید باهنر و حمایت از معلمان مؤلف و پیشکسوت عنوان کرد.

وی افزود: این همایش در کنار تجلیل از معلمان پیشکسوت مؤلف، از معلمان نوقلم نیز حمایت می‌کند تا تجربیات و اندیشه‌های آنان در قالب آثار مکتوب ثبت و در اختیار جامعه آموزشی قرار گیرد.

سعیدی‌نژاد با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت پیشکسوتان آموزش و پرورش اظهار کرد: بسیاری از معلمان پس از سال‌ها فعالیت، تجربیات ارزشمندی دارند که می‌توان از آنها برای کمک به آموزش و پرورش استفاده کرد و تبدیل این تجربیات به آثار مکتوب می‌تواند دامنه بهره‌مندی از دانش معلمان را افزایش دهد.

رئیس هیأت مدیره این همایش همچنین از بررسی امکان توسعه جایزه شهید باهنر در سطح جهان اسلام خبر داد و گفت: می‌توان با استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی، این جایزه را در سال‌های آینده در میان معلمان کشورهای اسلامی نیز برگزار کرد.

در ادامه، محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، با اشاره به شرایط کشور بر اهمیت حفظ انسجام و وفاق ملی تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم جامعه دچار دوقطبی و انشقاق شود.

وی همچنین با اشاره به نقش دولت چهاردهم در مدیریت شرایط کشور، بر اهمیت همراهی مردم، نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی و حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور تأکید کرد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، نیز در حاشیه این همایش درباره زمان آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: جشن غنچه‌ها و شکوفه‌ها ۳۱ شهریور برگزار می‌شود و سال تحصیلی جدید از اول مهرماه به‌صورت حضوری آغاز خواهد شد.

وی افزود: برای سال تحصیلی جدید ۱۵۰ برنامه متنوع در نظر گرفته شده است تا مهرماه باشکوهی برای دانش‌آموزان رقم بخورد.

در این همایش که در سالن همایش‌های بنیاد فرهنگی رفاه برگزار شد، جمعی از وزیران فعلی و سابق آموزش و پرورش، محمدرضا باهنر و محسن رفیق‌دوست نیز حضور داشتند.

همچنین در جریان این مراسم از معلمان مؤلف و پیشکسوت با اهدای جوایزی تقدیر شد و از خانواده شهدای جنگ رمضان و خانواده سایر شهدای جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر نیز تجلیل به عمل آمد.