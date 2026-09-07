بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه بازگشایی سالن های بالای یک هزار و پانصد نفر پایتخت که تهیه کنندگان و برگزارکنندگان کنسرت با چالش هایی پیرامون آن مواجه بودند، توضیح داد: در این زمینه زمینه تهیه کنندگان و برگزارکنندگان کنسرت ها در حال برنامه ریزی و هماهنگی های لازم هستند که بتوانند هرچه زودتر نسبت به برگزاری کنسرت ها در تهران که در این روزها عمده آنها متمرکز بر اجرای برنامه در دیگر شهرهای کشور است، اقدامات لازم را انجام دهند. بدون تردید دفتر موسیقی نیز می کوشد تا در این حوزه هر آنچه در توان دارد، انجام دهد تا بتوانیم هرچه زودتر شاهد برگزاری کنسرت ها در تهران هم باشیم. فرآیندی که در تلاشیم تا پایان شهریور شرایط اجرایی پیدا کند و ما شاهد برگزاری کنسرت های پاپ در سالن های بالای یک هزار و پانصد نفر هم باشیم.

وی ادامه داد: قطعا ماجرای جنگ تحمیلی رمضان و شرایطی که در جامعه به وجود آمد موجب شده تا مسیر و چارچوب استاندارد کنسرت ها از روال عادی خود خارج شود، موضوعی که برای رسیدن به جریان عادی و همیشگی کنسرت ها نیازمند زمان است و می بایست در این زمینه برنامه ریزی ها به شکلی انجام شود تا جریان برگزاری کنسرت ها وارد روال معمول خود شوند. رویکردی که اکنون در دیگر گونه های موسیقایی که از طیف مخاطبان متفاوت تری برخوردارند در مسیر بسیار مطلوبی قرار گرفته و در چند هفته اخیر شاهد بودیم که علاوه بر اجرای کنسرت در شهرستان ها، هنرمندان و گروه های شاخص حوزه های مرتبط با موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی کلاسیک، موسیقی نواحی و موسیقی تلفیقی تقریبا هر شب در تالارهای وحدت، رودکی، برج آزادی و برخی سالن های تهران و دیگر شهرهای مختلف کشور اجرا داشتند.

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به کمبود سالن های بالای یک هزار نفر در تهران که برخی از آنها نیز در اختیار پروژه های بزرگ موسیقایی - نمایشی است، گفت: بی تردید این موضوع یکی از چالش های مهمی است که می تواند در حوزه زیرساخت ها به ویژه در تهران مورد توجه قرار گیرد. البته مجموعه دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم در این چند مدت نهایت تلاش خود را انجام دادند تا با استفاده از برخی ظرفیت های موجود به تعداد سالن ها و تالارهای اجرای کنسرت اضافه کند که امیدوارم باز هم شاهد روند افزایشی این رویکرد باشیم.

رضایی در پایان صحبت های خود ضمن اشاره به تلاش هایی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کنترل، کاهش و منطقی تر شدن قیمت بلیت های کنسرت در حال انجام است، به موضوع برگزاری کنسرت در فضای باز نیز اشاره و تاکید کرد: چند مجموعه هم در پایتخت وجود دارند که می توانند با تغییر کاربری برای برگزاری کنسرت در فضای باز مورد استفاده قرار بگیرند. موضوعی که اکنون با تعدادی از تهیه کنندگان حوزه موسیقی نیز به اشتراک گذاشته شده است تا این عزیزان نیز بتوانند برای حضور در فرآیند برگزاری کنسرت ها در فضای باز حضور موثری داشته باشند. در این زمینه پس از قطعی شدن فرآیند تغییر کاربری حتما اطلاع رسانی لازم و دقیق تر انجام خواهد شد.