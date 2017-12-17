مدارس استان البرز فردا تعطیل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور شامگاه یکشنبه در جلسه کمیته اضطرار کاهش آلودگی استان که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: میزان ذرات و شاخص های آلاینده هوای استان مورد بررسی قرار گرفته و ضرورتی برای تعطیلی مدارس و ادارات استان دیده نشد.

وی با اشاره به اینکه شاخص آلاینده های هوا به صورت مستمر بررسی می شود، افزود: بر این اساس تدابیر لازم اتخاذ می شود.

مهرور ادامه داد: کمیته اضطرار استان ها بر اساس ابلاغ دستورالعمل های مدون از سوی نهاد ریاست جمهوری تصمیم گیری کرده و نظارت ویژه ای بر این امر وجود دارد.

وی گفت: در خصوص تعطیلی ادارات و مدارس در شرایط اضطرار با توجه به شاخص های کیفیت هوای استان تصمیم گیری می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به مصوبات این جلسه، افزود: در این شرایط ضرورت دارد که ادارات، سازمان ها و مدارس از برگزاری جلسات و برنامه های نیازمند فعالیت بدنی در فضای باز جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: ادارات و سازمان ها در صورت امکان ماموریت های خارج از اداره با استفاده از خودروی دولتی را به حداقل برسانند.

مهرور گفت: شهرداری ها از سوزاندن زباله و غیره و همچنین فعالیت های عمرانی در شهر ممانعت به عمل آورند و پایانه ها از روشن ماندن اتوبوس ها جلوگیری کنند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی نیز از عرضه ماسک های بهداشتی اطمینان حاصل کرده و آمادگی لازم را برای مواجهه با بیماران و مراجعه کنندگان به درمانگاه ها و بیمارستان ها داشته باشد.