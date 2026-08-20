آسمان جنوب کرمان بارانی می شود؛ گرد و خاک و توفان در نیمه شرقی و شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر پنجشنبه اعلام کرد: با توجه به بررسی آخرین نقشه های پیش یابی، امروز پنجشنبه و فردا در مناطق جنوب و جنوب غربی استان کرمان طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر و در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات، شرایط برای رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و تندباد موقتی مهیا خواهد بود.

همچنین از روز جمعه تا اواسط هفته آینده با تشدید جریانات شمالی، در اغلب نقاط استان به ویژه نوار شرقی، شمال و شمال غرب، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش بینی می شود که پیامد آن خیزش گرد و خاک، افزایش غلظت غبار، کاهش کیفیت هوا و در نقاط مستعد، بروز توفان گردوخاک خواهد بود.

به گزارش هواشناسی کرمان، به لحاظ دمایی نیز از روز شنبه ۳۱ مردادماه در نیمه شمالی این استان کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.