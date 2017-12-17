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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۲:۱۶

رئیس شورای هیئات مذهبی بوشهر:

هیئت‌های مذهبی بوشهر امسال ۱۶ مراسم محوری برگزار می‌کنند

هیئت‌های مذهبی بوشهر امسال ۱۶ مراسم محوری برگزار می‌کنند

بوشهر - شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر از برگزاری ۱۶مراسم محوری تا پایان سال جاری در شهرستان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر فاطمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مناسبت‌های مختلفی که پیش رو داریم، هیئات مذهبی همراه با اقشار مردم این مراسم را با شکوه برگزار خواهند کرد.

وی افزود: جشن ولادت امام حسن عسکری (ع)، وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، ولادت حضرت زینب (س)، مراسم عزاداری ایام فاطمیه اول، مراسم عزاداری روز شهادت حضرت زهرا (س)، مسابقات فرهنگی همراه با جوائز ارزنده در دهه مبارک فجر مناسبت‌های پیش رو هستند.

فاطمی ضمن دعوت از عموم مردم ولایتمدار شهرستان بوشهر برای شرکت در مراسم‌های مذکور، مراسم غبارروبی گلزار مطهر شهدا در دهه مبارک فجر، مراسم جشن انقلاب در شب ۲۲ بهمن، برپایی بیش از ۵۰ ایستگاه صلواتی در راهپیمائی روز ۲۲ بهمن و مراسم عزاداری ایام فاطمیه دوم را از دیگر برنامه های محوری در دستور کار شورا عنوان کرد که تا پایان سال ۹۶ شد اجرا خواهند شد.

وی گفت: مراسم عزاداری سینه زنی و زنجیر زنی روز شهادت حضرت زهرا (س)، مراسم شام غریبان حضرت زهرا (س)، مراسم وفات حضرت ام البنین (س)، جشن ولادت حضرت زهرا (س) و مراسم جشن ولادت امام محمد باقر (ع) از دیگر برنامه هایی هستند که برگزار خواهند شد.

کد مطلب 4175117

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