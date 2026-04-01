۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۸

مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید «تنگسیری » در بوشهر برگزار می شود

بوشهر- مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سردار «علیرضاتنگسیری» فرمانده وقت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بوشهر برگزار می شود.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سردار دریادار «علیرضا تنگسیری» فرمانده وقت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.

این مراسم از سه راه بسیج در بلوار امام خمینی(ره) آغاز و تا گلزار شهدا ادامه دارد.

