بانک های کردستان باید عابربانک های خود را مناسب سازی کنند

به گزارش خبرنگارمهر، امیر قادری یکشنبه شب درسومین جلسه کمیته مناسب سازی استان در سنندج گفت:براساس آمارهای جهانی ۱۰ درصد از جامعه جهانی دچار معلولیت است و در کشور ما به دلیل جنگ تحمیلی و تبعات آن این درصد بیشتر است.

وی عنوان کرد: دستگاه‌ها وادارات مسئول باید جدی‌تر در ارتباط با موارد مربوط به معلولان وارد عمل شوند و مشارکت مردمی را جذب کنند.

وی اظهارداشت: معلولان و جانبازان که درصد از جمعیت کشورما را تشکیل داده‌اند نیروهای ارزشمند و سرمایه هایی جامعه ما هستند.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه معلولیت ناتوانی جسمی نیست، بیان کرد: معلولیت کم توانی جسمی – حرکتی است اگر با این دید به معولان نگاه کنیم رویکرد ما نسبت به آن‌ها مطلوب تر خواهد بود.

قادری با اشاره به اینکه هنوز مشکلاتی در رسیدگی به وضعیت معلولان و مناسب سازی وجود دارد، گفت: با این وجود، شرایط معلولان نسبت به گذشته تفاوت زیادی کرده و اکنون رسیدگی به وضعیت آنها هم از سوی خود معلولان، هم دستگاه های اجرایی و هم افکار عمومی به یک مطالبه و دغدغه تبدیل شده است.

وی با اشاره به افتخارآفرینی های معلولان در عرصه های مختلف از جمله میادین ورزشی، بیان کرد: معلولان با کسب این عناوین تاوانایی خودرا ثابت کردند لذا با توجه به این شرایط باید توجه ویژه ای به این افراد کرد.

وی در ارتباط با نامناسب بودن عابربانک ها برای معلولان، گفت: مهلت ۶ ماهه ای به بانک ای استان برای ساماندهی عابربانک ها در راستای استفاده معولان داده می‌شود و براساس قانون بانک ها وظیفه دارند در این رابطه اقدام کنند و ما باید از این ظرفیت قانونی نهایت استفاده را کنیم.

قادری اضافه کرد: می طلبد به مسئله مناسب سازی در اعتبارات شهرداری ها و بویژه در حوزه بهسازی معابر و احداث و بازپیرایی بوستان ها بیشتر پرداخته شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: با توجه به اینکه شهرداری ها در همه مراحل ساخت و ساز نظارت دارند باید این نظارت را در موضوع مناسب سازی به ویژه در ادارات نوساز بیشتر اعمال کنند.

وی با بیان اینکه طرح جامع تفصیلی انجام شده ولی آیا از آن استفاده شده است، عنوان کرد: نیاز است بار دیگر این طرح مرور و در صورت نیاز تجدید نظرهایی در آن انجام شود.



