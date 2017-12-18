نمایشگاه تصویرگری «یلدای کاغذی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه روز ۲۹ آذر ماه با حضور رییس موسسه اکو و سفرای کشورهای عضو وجمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه از ۳۰ آذر تا ۱۰ دی ماه جهت بازدید عموم ادامه خواهد داشت.

هنرمندان حاضر در نمایشگاه نگین احتسابیان، بهاراخوان،علیرضا اوجی،رویا بیژنی، نیلوفر برومند،راهله برخورداری،نیره تقوی ،ماهنی تذهیبی، محمدحسین توکلی،مرجان ثابتی،هدی حدادی،سحرحقگو، هدی جزایری،سحر خراسانی ،ساقی ذاکرنژاد،نرگس دلاوری، مجید ذاکری،مهشید دارابی،مهشید راقمی،سمانه رهبرنیا، ثناحبیبی راد،سلمان رئیس عبدالهی،ایلگار رحیمی،فاطمه رادپور، سبا سلیمانی،سمائه شریفی،فریده شهبازی و آتنا شمس اسفندآبادی هستند.

همچنین تصویرگرانی چون عاطفه شفیعی راد،صباصفا ،نوشین صفاخو،مهدیه صفایی نیا، مرضیه صفرزاده،لاله ضیایی،عطیه ضیغمی،کمال طباطبایی، سمیه علیپور ،مجتبی عصیانی،نجواعرفانی،کیانوش غریب پور، آرزو قلیزاده،افروز قلیزاده،گلبرگ کیانی،گلریز گرگانی، ناهید لشگری فرهادی،مانلی منوچهری،عاطفه ملکی جو، محسن محمدمیرزایی و علی هاشمی شهرکی هم در نمایشگاه «یلدای کاغذی» شرکت کرده اند.

انتشارات نیستان از همراهان این نمایشگاه است.