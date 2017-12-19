مهدی رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نگارش مجموعه «نامههای نیلی» گفت: کتابهای بسیاری درباره ایران منتشر شده و یک سری اطلاعات ویکی پدیایی که هیچ جذابیتی برای بچهها ندارد را در اختیارشان گذاشته؛ قطعا این کتابها نمیتواند کودکان و نوجوانان را به آداب و رسوم و فرهنگ ایران علاقهمند کند تا این که کتابهای فلیکس، ترجمه و منتشر شد و ما را با این سبک نامهنگاری آشنا کرد.
رجبی در توضیح بیشتر درباره ساختار این مجموعه کتاب گفت: فلیکس خرگوشی بود که به نقاط مختلف دنیا سفر میکرد و برای صاحب خود «سوفی» نامه مینوشت و با او از آداب و رسوم و فرهنگ مناطق مختلف میگفت. همین مجموعه داستان که به همت خانم محبوبه نجف خانی ترجمه و از سوی نشر زعفران منتشر شد مرا برآن داشت تا شروع به نوشتن مجموعه «نامههای نیلی» کنم.
این نویسنده کودک و نوجوان به چگونگی نگارش «نامههای نیلی» اشاره و بیان کرد: نامههایی که فلیکس به سوفی، دختر بچهای که صاحبش بود مینوشت، داستانگو نبودند. اما ما یک گربه ایرانی، به نام نیلی را انتخاب کردیم. به نیلی شخصیت دادیم و او را به یک سری ویژگیها مثل تنبلی و شکمو بودن در عین حال ماجراجویی موصوف کردیم تا بچهها بهتر و راحتتر با او ارتباط برقرار کنند. ما همچنین مناطق ایران را دسته بندی کردیم تا ببینیم با این نامهها چطور باید برخورد کرد.
رجبی با اشاره به این که حتی در نگارش نامهها هم از قالب داستانی استفاده شده گفت: بله. حتی قالب نامههایی که نیلی برای صاحب خود «سورنا» نوشته هم داستانی و جذاب است. برای مثال در بسیاری از کتابهایی که در معرفی مناطق مختلف ایران منتشر شده؛ درباره مکانی چون مسجد جامع یزد آمده: متعلق به قرن هفتم است. کاشیهای هفت رنگ و سه صحن و دو مناره دارد. اما من جزییترین ویژگی مسجد، که مناره سمت راست آن، دو راه پله مارپیچ دارد و این در ایران و حتی در دنیا بی نظیر است را انتخاب کردم و دربارهاش نوشتم. من حتی برای گفتن این مساله به بچه ها داستان تعریف کرده ام. چراکه هدف این بوده که اطلاعات خشک به مخاطبان داده نشود و نامه ها با شوق و ذوق بیشتری خوانده شود.
نویسنده مجموعه «نامههای نیلی» همچنن بیان کرد: من در نگارش این مجموعه، دغدغه بچههایی را داشتم که در مناطق محروم زندگی میکنند و لر و کرد و بلوچ هستند. من دلم میخواهد بچهها این کتاب را در دست بگیرند و با افتخار بگویند من اهل سیستان و بلوچستانم؛ این رقص محلی ماست. رستم از منطقه من برخاسته است. من دلم میخواهد کودکان سیستان و بلوچستانی با افتخار بگویند که اولین چشم مصنوعی و جراحی مغز در شهر سوخته انجام شده و من برای دادن این اطلاعات به بچهها از داستانهای فانتزی بهره بردهام.
سه جلد از مجموعه «نامههای نیلی» با عنوان «نیلی در سرزمین زعفران» که به معرفی خراسان میپردازد؛ «نیلی در قلعه گنج» که درباره یزد و کرمان است و همچنین «نیلی در شهر سوخته» که مربوط به سیستان و بلوچستان است، منتشر شده و ۲۸ آذرماه در باغ کتاب تهران رونمایی می شود.
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