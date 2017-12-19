آیا بایدن رقیب ترامپ می شود؟/ معاون اوباما هنوز تردید دارد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: طی ماه های گذشته، برخی منابع آمریکایی از احتمال کاندیداتوری جو بایدن معاون اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ خبر داده اند.

بایدن نیز در برخی اظهارات خود نسبت به این موضوع ابراز علاقه کرده است، البته وی هنوز قطعا از حضور خود در این آوردگاه سیاسی خبر نداده است. معاون رئیس‌جمهوری سابق آمریکا اخیرا در این خصوص اظهار نموده است:

"برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ مطمئن نیستم، اما به‌دنبال تزریق خون جدیدی به رگ‌های حزب دموکرات به منظور بازگرداندن آن به کاخ سفید هستم. اگر هیچ‌کس برای کاندیداتوری پا پیش نگذارد او از دادن شانس مجدد به کاندیداتوری خودش استقبال خواهد کرد. درحال‌حاضر من هیچ کاری برای کاندیداتوری انجام نمی‌دهم. من اسمی از کسی نمی‌برم. پولی جذب نمی‌کنم. با کسی صحبت نمی‌کنم اما مسلما باید یک اتفاقی رخ دهد...."

واقعیت امر این است که معادلات درون حزبی دموکرات ها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ به شدت بر هم ریخته است. در این میان، افزایش محبوبیت حزب دموکرات طی یک سال اخیر، صرفا به دلیل نا به سامانی های موجود در دولت دونالد ترامپ می باشد.

اگر دموکرات ها بتوانند در انتخابات میاندوره ای کنگره که در سال جدید میلادی (۲۰۱۸) برگزار می شود به پیروزی دست یابند و اکثریت سنا را در دست گیرند، در آن صورت پیروزی آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ نیز محتمل خواهد بود.

بدون شک در صورت استمرار روند کاهشی محبوبیت ترامپ در نظرسنجی ها، رقابت درون حزبی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ شدیدتر خواهد شد. برخی منابع خبری مدعی شده اند که هیلاری کلینتون نامزد شکست خورده دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ نیز قصد دارد بار دیگر بخت خود را برای حضور در کاخ سفید امتحان کند.

در این صورت، رقابت بایدن و هیلاری کلینتون در رقابت های درون حزبی می تواند جذاب باشد. نباید فراموش کرد که پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون و گاف های امنیتی وی (که نقش مهمی در شکست وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در انتخابات سال گذشته داشت) همچنان مفتوح است.

در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا نیز بسیاری از طرفداران اوباما از بایدن خواستند تا در انتخابات درون حزبی دموکرات ها شرکت کند اما شرایط روحی نامناسب بایدن که ناشی از درگذشت فرزندش بود، مانع از این مسئله شد.

در ماه گذشته، پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا (هیل) به انتشار نتایج یک نظرسنجی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ پرداخت. بر اساس این نظرسنجی، جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در رقابت های احتمالی ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ با یازده امتیاز از دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی این کشور پیش است.

در نظرسنجی موسسه پلیتیکو-مورنینگ کانسالت مشخص شده است که ۴۶ درصد از رای دهندگان در رقابت های سال ۲۰۲۰ از بایدن حمایت خواهند کرد در حالی که میزان حمایت از ترامپ ۳۵ درصد می باشد. نکته جالب توجه اینکه حتی در میان سفید پوستان آمریکایی نیز میزان محبوبیت بایدن از ترامپ بیشتر است.

در صورتی که روند فعلی در کاخ سفید استمرار داشته باشد، جو بایدن انگیزه زیادی برای حضور در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ خواهد داشت. از سوی دیگر، در میان طرفداران حزب دموکرات نیز بایدن وضعیت بهتری نسبت به هیلاری کلینتون دارد.

کلینتون عملا به نماد شکست دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تبدیل شده و احیای سیاسی وی در نزد رای دهندگان آمریکایی سخت و دشوار به نظر می رسد.