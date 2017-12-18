ابتکار جالب فرماندار جوانرود در رسیدگی به تقاضای زلزله زدگان

به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی فرماندار جوانرود در ابتکاری جالب به نحوی برنامه ملاقات مردمی هفتگی فرماندار را با شورای اداری شهرستان تلفیق نمود که بر اساس رصد و پایش صورت گرفته این ابتکار باعث رضایتمندی مراجعین و ارباب رجوع شده است.

لهونی هدف از این اقدام را تسریع در روند پیگیری درخواست‌های مردمی عنوان نمود و افزود: با توجه به حادثه زلزله اخیر و تاکید استاندار مبنی بر لزوم سرعت عمل در ساماندهی امور مردم، تصمیم گرفتیم که در روز ملاقات فرماندار با مردم شهرستان، با تجمیع مدیران ادارات شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری، درخواست‌ها را مورد بررسی قرار داده و فی المجلس و درحضور ارباب رجوع، نامه های ایشان به مدیران دستگاه‌های شهرستان ارجاع داده شود تا از این طریق ضمن تسریع در پیگیری تقاضاهای مردمی، تعداد بیشتری از درخواست‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

فرماندار جوانرود در ادامه افزود: در برنامه های ملاقات مردمی که دوشنبه هر هفته برگزار میشود، به طور معمول تعداد ۳۰ تا ۳۵ درخواست مورد بررسی قرار میگیرد، اما با این روش توانستیم امروز حدود ۷۰ درخواست مردمی را رسیدگی کنیم.