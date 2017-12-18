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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۰:۱۵

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس:

حقوق بازنشستگان فولاد پرداخت می شود/ دولت متعهد به پرداخت عیدی

حقوق بازنشستگان فولاد پرداخت می شود/ دولت متعهد به پرداخت عیدی

شاهرود - نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس ضمن اشاره به برگزاری نشست با وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی گفت: در این نشست مصوب شد تا معوقات بازنشستگان فولاد طی هفته جاری پرداخت شود.

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره معوقات بازنشستگان فولاد کشور با بیان اینکه شامگاه دوشنبه جلسه ای با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگان فولاد در این باره برگزار شد، تاکید کرد: در این نشست مقرر شد که حقوق معوقه بازنشستگان تا امروز سه شنبه، بیست و هشتم آذرماه۹۶ واریز شود.

وی افزود: همچنین حقوق آذرماه بازنشستگانی که حقوقشان زیر دو میلیون تومان است نیز تا پایان هفته جاری پرداخت شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مابقی بازنشستگان فولاد کشوری نیز حقوق آذرماه خود را تا هفته آتی دریافت می کنند.

حسینی شاهرودی بیان کرد: این جلسه با حضور نمایندگان شهرهای فولادی و زغالی کشور مانند اصفهان، شاهرود و ... برگزار شده بود که مشکلات عدیده ای در این نشست مطرح و درباره آن تصمیم گیری شد که عیدی و پاداش بازنشستگان فولاد نیز در زمره این موضوعات بود.

وی افزود: تصمیم گیری برای معوقات و حتی درباره عیدی بازنشستگان فولاد کشوری نیز در این نشست مطرح و مصوب شد وزارت کار با فروش برخی اموال و سهام برخی شرکت های وابسته به وزارتخانه و صندوق فولاد، در بورس دغدغه سه ماه حقوق آتی و عیدی این قشر را رفع کند.

کد مطلب 4176249

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    نظرات

    • ابراهیم عبداللهی IR ۰۳:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
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      پاسخ
      با سلام و عرض ادب خدمت شما، والله قسم این خبر کذب محض است و خبری از پرداخت حقوق آبان نیست که نیست.

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