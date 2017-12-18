حقوق بازنشستگان فولاد پرداخت می شود/ دولت متعهد به پرداخت عیدی

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره معوقات بازنشستگان فولاد کشور با بیان اینکه شامگاه دوشنبه جلسه ای با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگان فولاد در این باره برگزار شد، تاکید کرد: در این نشست مقرر شد که حقوق معوقه بازنشستگان تا امروز سه شنبه، بیست و هشتم آذرماه۹۶ واریز شود.

وی افزود: همچنین حقوق آذرماه بازنشستگانی که حقوقشان زیر دو میلیون تومان است نیز تا پایان هفته جاری پرداخت شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مابقی بازنشستگان فولاد کشوری نیز حقوق آذرماه خود را تا هفته آتی دریافت می کنند.

حسینی شاهرودی بیان کرد: این جلسه با حضور نمایندگان شهرهای فولادی و زغالی کشور مانند اصفهان، شاهرود و ... برگزار شده بود که مشکلات عدیده ای در این نشست مطرح و درباره آن تصمیم گیری شد که عیدی و پاداش بازنشستگان فولاد نیز در زمره این موضوعات بود.

وی افزود: تصمیم گیری برای معوقات و حتی درباره عیدی بازنشستگان فولاد کشوری نیز در این نشست مطرح و مصوب شد وزارت کار با فروش برخی اموال و سهام برخی شرکت های وابسته به وزارتخانه و صندوق فولاد، در بورس دغدغه سه ماه حقوق آتی و عیدی این قشر را رفع کند.