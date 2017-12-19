به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلمهای «امکان مینا» ساخته کمال تبریزی با سابقه حضور در جشنوارههای فیلم صوفیا منار، خانه فیلم آسیا و جشنواره فیلمهای تاریخی و نظامی ورشو٬ «سینما نیمکت» ساخته محمد رحمانیان با سابقه حضور در جشنوارههای فیلم آسیایی رم، مونترال، سائوپائولو، میل ولی، گوا، فروم سینمای نوین کلکته، جاده ابریشم مارکوپولو، فر فیلم کوزوو، خانه فیلم آسیا و نمایش ویژه فیلمهای ایرانی در دانشگاه لوزان(انجمن ایرسا) ٬ «سیانور» ساخته بهروز شعیبی با سابقه حضور در خانه فیلم آسیا و جشنواره فیلمهای تاریخی و نظامی ورشو و «سویوق» ساخته برادران ارک با سابقه حضور در جشنوارههای تامیل نادو، ترتیو میلنیو، هفته فیلم خانه آسیا، کودکان استانبول، مذهب امروز، کودکان کانادا و جشنواره بینالمللی فیلم جوانان سئول همه به پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی در شانزدهمین جشنواره فیلم آسیایی «چشم سوم» به نمایش درمیآیند.
فیلمهای «شب تولد» ساخته امید شمس، «بلندگو» ساخته بهنام اسداللهی، «پل» ساخته پیام علیجانی، «حد» ساخته جواد دارایی، «گهواره» ساخته زانیار لطفی، «به آینه نگاه نکن» ساخته فرهاد غلامیان، «تقدیر» ساخته آذر فرامرزی و «نجاتم بده» ساخته محسن نبوی نیز در بخش فیلمهای کوتاه حضور دارند.
جشنواره «چشم سوم» از ۳۰ آذر تا ۷ دی در شهر بمبی در کشور هند برگزار میشود.
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