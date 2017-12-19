باید برای مدیریت پسماند از مشارکت بخش خصوصی استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست مجمع نمایندگان استان مازندران امروز (سه شنبه، ۲۸ آذر ماه) با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست لاریجانی با اشاره به ۴ مشکل عمده حمل و نقل ریلی، پسماند، صادرات مرکبات و مشکلات مربوط به بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر پیگیری‌های لازم در خصوص به اتمام رسیدن جاده هراز و سوادکوه انجام شده است البته دولت قول داده بود که تا پایان سال ۹۵ جاده هراز را به اتمام برساند اما هنوز بخش‌هایی از این جاده به اتمام نرسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در انجام بسیاری از پروژه‌ها مشکل منبع نقدی دارد، افزود: با توجه به اینکه مسافرت به استان مازندران بسیار انجام شده و به نوعی جاده‌های منتهی به این استان با ترافیک بسیار روبرو هستند باید هر چه سریعتر جاده هراز و فیروزکوه را به اتمام رسانم.

وی با بیان اینکه باید از صرف زمان بسیار برای مسافرت به استان مازندران جلوگیری کرد، تصریح کرد: صرف ۱۲ ساعت زمان برای رفتن به مازندران بسیار زیاد است و باید تا جای ممکن جاده‌های منتهی به این استان را دو خطه کرد.

لاریجانی با اشاره به اینکه امیدواریم با رایزنی‌های صورت گرفته در آینده ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل جاده سوادکوه پرداخت شود، گفت: اگر دولت نتواند این میزان را به شکل نقدی پرداخت کند باید از اوراق استفاده کند البته در خصوص جاده هراز با وزیر راه و شهرسازی صحبت می‌شود تا اگر با پول دولتی تا ۲ سال آینده این پروژه به اتمام می رسد اقدامات لازم را انجام دهند در غیر این صورت باید بخش خصوصی نیز وارد عمل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل پسماند در استان‌های شمالی کشور افزود: پسماند در استان مازندران، گیلان و بخشی از استان گلستان مشکلاتی را به وجود آورده است بنابراین باید از مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش برای حل مشکل پسماند استفاده شود البته تنها مشکلی که در این بخش وجود دارد قیمت فروش برق حاصل از استفاده از دستگاه‌های زباله‌سوز است و در این رابطه دولت باید قیمت برق این حوزه را متعادل کند تا بخش خصوصی با رغبت بیشتری فعالیت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه به جای استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها در مدیریت پسماند می‌توان از مشارکت بخش خصوصی استفاده کرد، گفت: می‌توان از صندوق توسعه ملی در صورت نیاز برای این حوزه وام پرداخت کرد اما برداشت دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مدیریت پسماند امکان‌پذیر نیست و خلاف سیاست‌ها است ضمن اینکه اذنی برای برداشت این پول وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکل راه‌آهن و جاده در استان‌های شمالی کشور گفت: منابع در اختیار این استان‌ها محدود بوده و بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه کمک کند ضمن اینکه استان مازندران و دیگر استان‌های شمالی کشور با توجه به اینکه در مجاورت دریا هستند باید در حوزه پتروشیمی و تکنولوژی‌های آب‌بر نیز سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند البته در این خصوص با وزیر نفت صحبت‌هایی شده و به ظاهر مشکلی وجود ندارد.

لاریجانی با تأکید بر استفاده از مشوق‌های صادراتی در افزایش صادرات مرکبات در استان‌های شمالی به کشورهای همجوار تصریح کرد: به طور حتم استفاده از مشوق‌های صادراتی در صادرات محصولات کشاورزی از جمله مرکبات به کشورهای دیگر نقش موثری در حل مشکلات کشاورزی در استان‌های شمالی کشور دارد.

گفتنی است در این جلسه حسین نیازآذری با اشاره به کاهش سهم اعتبارات هزینه‌ای مازندران در لایحه بودجه ۹۷ گفت: اعتبارات و منابع مربوط به طرح‌های با نام مازندران نیز متأسفانه در لایحه بودجه کاهش پیدا کرده است البته در این خصوص مراتب اعتراض را مجمع نمایندگان با رئیس سازمان برنامه و بودجه در میان گذاشته است و ما انتظار داریم این مشکلات حل شود.

وی با تأکید بر افزایش سهم اعتبارات استان‌ها به نحوی که منابع استان‌های عدم برخوردار از اعتبارات نفتی کاهش پیدا نکند، افزود: مردم مازندران در کنار بیکاری مشکلات دیگری نیز دارند که نمونه آن عدم هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در جلوگیری از واردات برنج است که این موضوع نیز باید حل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به مشکل آب و فاضلاب در استان مازندران و تأمین آب شرب در این استان تصریح کرد: حمل و نقل ریلی و جاده‌ای نیز دارای مشکلات بسیاری است.

همچنین در این جلسه عزت‌الله یوسفیان ملا نیز با تأکید بر حل مشکلات جاده‌ای استان مازندران با مشارکت دولت گفت: بهتر است در تکمیل پروژه‌ها از حضور بخش خصوصی استفاده نشود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق تأکیدات رئیس جمهور تکمیل جاده هراز سال آینده به اتمام می رسد که با توجه به مشکل نقدینگی مشخص نیست پروژه در چه زمانی بهره برداری خواهد شد.

لازم به ذکر است ادیانی نیز با اشاره به مشکلات جاده‌ای در پل سفید، تپه سر و تملک اراضی شیرگاه گفت: وجود مشکلات در این معابر تردد را در برخی بخش‌های استان مازندران دچار مشکل کرده است.

همچنین علی محمد شاعری نیز با تأکید بر استفاده از دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۹۷ برای مدیریت پسماند با اولویت استان‌های شمال کشور گفت: از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که در تصویب این موضوع نهایت تلاش را انجام دهد زیرا بخش خصوصی نمی‌تواند آن طور که باید و شاید در این زمینه موفق باشد.

همچنین علی اصغر یوسف‌نژاد نیز با اشاره به اینکه در لایحه مدیریت پسماند دولت قیمت برق حاصل از زباله‌سوزی را بر عهده شورای اقتصاد گذاشته است، گفت: می‌توان این لایحه را همزمان با لایحه بودجه برای بحث مدیریت پسماند مورد بررسی قرار داد.

گفتنی است دامادی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات سکوهای نفتی گفت: اگر وزارت نفت به مشکلات سکوهای نفتی توجه نکند احتمال غرق شدن آنها وجود دارد ضمن اینکه از ۵ میلیون تن مرکبات تولید شده در استان مازندران ۲۰ درصد آن باید صادرات شود که شرایط آن در حال حاضر وجود ندارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه سال آینده برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف سقف تعیین شده است این در حالی است که ایجاد سقف مشکلات را افزایش می‌دهد.