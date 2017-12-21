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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۴

ساخت یک اثر پلیسی

پوراحمد «سرنخ ۲» را می‌سازد/ فصل دوم سریال معمایی بعد از سال‌ها

پوراحمد «سرنخ ۲» را می‌سازد/ فصل دوم سریال معمایی بعد از سال‌ها

کیومرث پوراحمد کارگردان سینما و تلویزیون بنا دارد سری دوم سریال «سرنخ» را بسازد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث پوراحمد قرار است سری دوم سریال «سرنخ» را که پیش از این در دهه ۷۰ ساخته بود به تولید برساند.

وی قرارداد ساخت این سریال را با مرکز سیمافیلم بسته است و می خواهد سری دوم این سریال را به تولید برساند.

«سرنخ» مجموعه‌ای تلویزیونی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی کیومرث پوراحمد بود که در سال ۱۳۷۵ در ژانر پلیسی و معمایی ساخته و از شبکه اول سیما پخش شد.

سرنخ ماجراهایی پلیسی است که یک پلیس اصفهانی به نام امیر حسین اوصیا به همراه دستیارش سعی در حل آنها دارد و جهانبخش سلطانی، بهزاد خداویسی و پروین‌دخت یزدانیان بازیگران آن بودند.

کد مطلب 4178272
عطیه موذن

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