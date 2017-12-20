به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۳:۲۷ چهارشنبه شب تهران با زلزله ای نسبتا شدید لرزید. این زلزله دراستانهای البرز و قم همچنین در بخش هایی از قزوین ، گیلان و استان مرکزی نیز احساس شد.



مرکز لرزه نگاری کشور مرکز این زلزله را مرز استانهای تهران و البرز - حوالی ملارد(تهران) و قدرت آن را ۵.۲ ریشتر اعلام کرده است. این زمین لرزه در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داد.



اخبار مربوط به زلزله تهران به ترتیب انتشار در پی می آید:



۸:۰۰ بانک های تهران باز هستند



مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های تهران امروز باز هستند و به مشتریان خدمات می‌دهند.



۷:۲۵ هنوز مشخص نیست زلزله ۵.۲ ریشتری زلزله اصلی باشد

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران: گفت پس لرزه ها ادامه دارد و همه دستگاه ها همچنان آماده باش هستند. هنوز مشخص نیست که زمین لرزه ۵.۲ ریشتری زلزله اصلی بوده یا خیر.

وی تاکید کرد: مردم همچنان هوشیار باشند و در مکان های امن قرار بگیرند.



۷:۱۴ مرگ مشکوک دختر بچه ۱۰ ساله



نجار، رئیس ستاد بحران کشور گفت: یک دختر بچه ١٠ ساله همزمان با زلزله کرج فوت کرده است که در حال بررسی علت آن هستیم.



۶:۲۰ جایگاه های سوخت مملو از بنزین است



سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از آمادگی پالایشگاهها برای تامین سوخت شهرهای تهران و البرز خبر داد و گفت:جایگاههای سوخت تهران والبرز مملو از بنزین و تمام پمپ ها فعال هستند.

۶:۱۰ مرگ زن باردار و ۲۰ مصدوم به دلیل ترس از زلزله و فرار



فرماندار ملارد گفت: در نتیجه زلزله ملارد هیچ مصدومی نداشتیم، اما ترس از وقوع زمین لرزه و فرار سبب مرگ یک زن باردار و مصدومیت ۲۰ نفر از شهروندان این منطقه شد.



۵:۳۰ مترو فعال خواهد بود



در پی وقوع زمین لرزه چهارشنبه شب در استان‌های تهران و البرز، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در بیانیه‌ای تاکید کرد آسیبی به تاسیسات و ایستگاه‌های این شرکت وارد نشده و متر روز پنجشنبه فعال خواهد بود.



۴:۵۵ ترافیک در مسیرهای خروجی تهران



سرهنگ سیاوش محبی رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: هم اکنون شاهد خروج مردم از پایتخت به سوی شهرهای شمالی کشور هستیم.



وی افزود: به همین دلیل در حال حاضر محورهای هراز و فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال دارای ترافیک سنگین است و این سنگینی ترافیک در خروجی آزادراه پردیس بیشتر به چشم می خورد.



۴:۴۵ اجرای طرح زوج و فرد از در منازل لغو شد

سردار مهماندار رئیس پلیس راهور تهران اعلام کرد : وضعیت عبور و مرور امروز مثل روز های پنجشنبه های معمول و طرح ترافیک تا ساعت ١٣:٣٠ بعد ازظهر خواهد بود.



به گفته وی بر اساس آخرین تصمیم ها طرح زوج و فرد روز پنجشنبه به حالت عادی بازگشت و اجرای طرح زوج و فرد از در منازل لغو شد.



۴:۴۲ وقوع دهمین پس لرزه



ساعت ۴:۳۹ امروز پس لرزه ۲.۶ ریشتری بار دیگر ملارد در استان تهران را لرزاند. این دهمین پس لرزه زلزله ۵.۲ ریشتری چهارشنبه شب بود.

۴:۳۲ آرامش در البرز برقرار است



استاندار البرز از برقراری آرامش در شهرهای استان پس از وقوع زلزله ٥.٢ ریشتری خبر داد.



۴:۲۵ تعداد مصدومان پس از زلزله



اسماعیل نجار، رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: تعداد مصدومانی که پس از زلزله به مراکز درمانی مراجعه کردند، یک نفر در ساوه و ۴۲ نفر در استان البرز بوده‌اند اما هیچ یک از آنان در پی تخریب ساختمان و یا ریزش آوار دچار مصدومیت نشده بلکه حین فرار دچار حادثه شده بودند.



۴:۱۰ وقوع ۹ پس لرزه

زلزله ۵.۲ ریشتری تا کنون ۹ پس لرزه در مراکز ملارد ، وحیدیه و صفادشت تهران همچنین ماهدشت البرز داشته است. آمار زلزله های تهران از ۲۳ امشب تاکنون به این شرح است: ملارد تهران: ۵.۲ ریشتر

ملارد_تهران: ۱.۷ ریشتر

صفادشت_تهران: ۲.۱ ریشتر

ماهدشت_البرز: ۱.۹ ریشتر

وحیدیه_تهران: ۱.۵ ریشتر

ملارد_تهران: ۲.۱ ریشتر

ملارد_تهران: ۱.۶ ریشتر

ملارد_تهران: ۱.۸ ریشتر

وحیدیه_تهران: ۱.۶ ریشتر

وحیدیه_تهران: ۱.۳ ریشتر

۳:۵۰ توصیه ستاد بحران: زیر سقف نروید



نجار رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: خوشبختانه در این زلزله خسارت مالی و جانی نداشت و تنها چند مصدوم آن هم به دلیل فرار از زیر سقف بود. وی افزود: ستاد بحران به دلیل الودگی هوا و هم زحمتی که امشب شهروندان تهرانی متحمل شدند امروز را تعطیل اعلام کرد.

نجار تاکید کرد : مردم همچنان از رفتن زیر سقف خودداری کنند و اگر زیر سقف می روند مسیر اصلی را باز بگذارند.



۳:۲۵ دانشگاه های تهران تعطیل شدند

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص مصوبات جلسه ستاد بحران تهران گفت: کلیه دانشگاه ها و ادارات دولتی فردا تعطیل اعلام شدند.

وی خطاب به مردم گفت: شهروندان کماکان هوشیاری خود را حفظ کرده و از تردد های غیر ضروری بپرهیزند.

صادقی تصریح کرد: مردم یک کیف حاوی لوازم ضروری از جمله آب، رادیو و مواد خوراکی را به همراه داشته باشند.



۳:۱۰ وزیر نیرو: وضعیت سد امیر کبیر عادی است

رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت درباره وضعیت پس از زلزله گفت: در حوزه برق یک پست فوق توزیع ۶۳ کیلوولتی ما در شمال غرب تهران به علت عمل کردن لایه حفاظتی از مدار خارج شده بود که بلافاصله با مانورهای لازم موضوع حل شد و خللی در تامین برق پیش نیامد.

پوزیر نیرو تاکید کرد: شرایط در شبکه‌های فشار قوی، متوسط و ضعیف کاملا پایدار است و در عین حال تیم‌های عملیاتی در آماده باش کامل هستند.

اردکانیان با اشاره به اینکه شرایط آب و فاضلاب در استان‌های تهران و البرز کاملا طبیعی است، تصریح کرد: در عین حال تیم‌های عملیاتی تهران، البرز و استان‌های معین به حکم وظیفه در حالت آماده باش هستند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های فنی لازم در سد امیرکبیر نیز انجام شده و شرایط کاملا عادی است.



۳:۰۴ تهران تعطیل شد

استاندار تهران اعلام کرد : تمامی ادارات و مراکز دولتی به جز دستگاه های خدمات رسان امروز پنج شنبه ٣٠ آذر تعطیل است.



۲:۵۵ البرز تعطیل شد



پیشنهاد شورای هماهنگی مدیریت بحران ، استاندار البرز با تعطیلی تمامی دستگاه های اجرایی و مراکز آموزشی بجز دستگاه های امدادی، خدمات رسان و عضو ستاد مدیریت بحران در روز پنج شنبه موافقت کرد.

همچنین مقرر شد بانک های استان نیز اقدامات لازم را در خصوص دایر بودن شعب کشیک در ساعت اداری انجام دهند.



۲:۴۰ دانشجویان خوابگاهی در حیاط خوابگاه ها هستند



دانشگاه های تهران با انتشار تصاویری جهت اطمینان خاطر خانواده ها اعلام کردند که دانشجویان خوابگاهی دانشگاه های شهر تهران در حال حاضر در حیاط به سر می برند و تاکنون مشکلی ایجاد نشده است.



۲:۳۹ ادارات و بانک های تهران پنج شنبه تعطیل نیست

حسن کریمی معاون استاندار تهران گفت: ادارات و بانک های تهران پنج شنبه تعطیل نیست.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شرایط در سطح استان تهران در حالت عادی است.



۲:۳۵ هوای تهران آلوده تر شد



تردد شبانه خودروها در پایتخت پس از زلزله شامگاه چهارشنبه، شاخص آلودگی هوا را در ساعت یک بامداد پنجشنبه به ۱۸۰ رساند. این عدد در برخی نقاط تهران در آستانه آلایندگی ۲۰۰ قرار دارد.

۲:۳۱ همه محورهای البرز باز است



مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز گفت: با تلاش راهداران، همه محورهای استان باز است.

همچنین شهردار کرج گفت : دستور بازگشایی تمامی فرهنگسراها و ورزشگاه‌های شهرداری کلانشهر کرج صادر شد.



۲:۲۰ یکصد و ده سوله و ۲۵۶ مجموعه ورزشی در اختیار شهروندان است



معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: ۱۱۰ سوله بحران شهر تهران در آماده باش کامل بوده و درهای آن باز است علاوه بر این ۲۵۶ مجموعه ورزشی هم بازگشایی شده و در اختیار شهروندان قرارگرفته است.



همچنین مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اعلام کرد: درهای سوله های مدیریت بحران، بوستانها، مساجد و ورزشگاهها باز است و مردم برای اسکان اضطراری می توانند از این مکان‌ها استفاده کنند.



۲:۱۶ ازدحام در پمپ بنزین ها



رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از حاکم شدن جوی آرام در تهران خبر داد و گفت: تقاضا می کنیم مردم این آرامش ایجاد شده را حفظ کنند.

وی افزود: تمامی نیروهای امدادی تهران و البرز در آماده باش کامل هستند و امیدواریم خداوند ما را با امر بزرگتری امتحان نکند.

وی گفت: بر حسب گزارشات در پمپ بنزین ها ازدحام وجود دارد. نجار در پاسخ به این سوال که آیا نقاط امن تهران شناسایی شده است؟ گفت: توصیه ما این است که مردم در حاشیه جاده ها، پارک ها و معابر ضمن حفظ آرامش، استقرار داشته باشند. اینکه محل یا زمینی امن مشخص کنیم، صحیح نیست.



۲:۰۷ اعلام فهرست سالن های گرم



وزیر ورزش اعلام کرد : سالن‌های عباس‌آباد (کلهر)، انقلاب، شورا ، دینار آباد، شهدای دهشاد، تختی، حجاب و نوایی در اندیشه در تهران دارای سیستم گرمایشی و آماده ارائه خدمات اسکان به مردم هستند



۱:۵۷ مرکز لرزه نگاری : هوشیار بمانید

مرکز لرزه نگاری کشور اعلام کرد : با توجه به کم بودن تعداد پس لرزه ها، هنوز خطر رفع نشده است، تا ساعات آینده هوشیار بمانید.







۱:۵۵ وزیر کشور دستورات لازم را صادر کرد



وزیر کشور در تماس با رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در جریان آخرین وضعیت زلزله تهران و تعدادی دیگر از استان ها قرار گرفت و دستورات لازم را به استانداری ها ، شهرداری تهران و تمامی دستگاه های ذیربط صادر کرد.



۱:۵۳ مجموعه های ورزشی شهرداری در شرایط بحران باز است



شهرداری تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد : به اطلاع کلیه همشهریان تهرانی می رساند تمامی مجموعه های ورزشی زیر نظر سازمان ورزش شهرداری تهران(سوله های الزهرا-زمین های چمن-سالن چند منظوره) برای آسایش همشهریان در صورت بروز بحران باز است.



۱:۴۵ امداد رسانی به ۹ مصدوم در ملارد



معاون فنی و عمرانی فرمانداری ملارد گفت: ۹ مصدوم ناشی از فرار در هنگام زلزله شناسایی و امداد رسانی شدند. خراسانی افزود: از مجموع این تعداد ۶ مصدوم به صورت سرپایی مداوا شده و ۳ مصدوم دیگر در مراکز درمانی بستری هستند . وی گفت: ترافیک سنگین در مبادی ورودی و خروجی شهرستان ملارد مهمترین مشکل عبور و مرور نیروهای امدادی است که ماموران راهنمایی و رانندگی در حال روانسازی این ترافیک هستند.



۱:۴۰ قم پنجشنبه تعطیل است



با پیشنهاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار پنجشنبه تمامی دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی (مدارس و دانشگاهها) بجز دستگاههای امدادی تعطیل می باشد



۱:۳۷ احتمال زلزله بزرگتر وجود دارد

رئیس پایگاه اطلاعات لرزه ای کشور گفت: تاکنون ۶ پس لرزه ثبت شده و اگر این زمین لرزه اصلی باشد کماکان پس لرزه ها ادامه دارد.

مهدی رحمتی با بیان اینکه تاکنون ۶ پس لرزه به ثبت رسیده است،گفت: بعد از وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری دو پس لرزه ۲.۱ و ۴ پس لرزه کمتر از دو ریشتری رخ داده است.

وی گفت: احتمال می رود که زلزله بزرگتری رخ دهد.



۱:۳۰ مراکز درمانی سپاه در آماده باش



سردار عبدالهی معاون بهداشت و درمان کل سپاه پاسداران اعلام کرد : تمام مراکز درمانی نیروها، امکانات امدادی و بهداشتی و درمانی سپاه در آماده باش کامل هستند.



۱:۲۶ حرم امام (ره) پذیرای شهروندان است

روابط عمومی مرقد مطهر امام خمینی (ره) اعلام کرد : درهای حرم بیست و چهار ساعته باز است و از امکانات گرمایشی لازم برخوردار است.



۱:۲۱ افزایش گشت انتظامی در محلات و بوستانها



سردار نظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: عوامل در آماده باش کامل هستند، با توجه به تخلیه برخی خانه ها و خروج از خانه ها واحدهای گشتی افزایش داشته همچنین در بوستانهایی که مردم مستقر هستند نیز نیروها اعزام شده اند.





۱:۱۷ مرگ یک نفر بر اثر شوک



اورژانس مرگ یک نفر در مارلیک کرج به علت شوک زلزله را تایید کرد.



۱:۱۵ بنزین به میزان کافی هست



شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد : به اطلاع می‌رساند درپی وقوع زلزله ۵/۲ ریشتری دراستان تهران همه تاسیسات و جایگاهای عرضه سوخت سالم هستند. مردم عزیز نگرانی از بابت تامین سوخت نداشته باشند و بنزین به میزان بیشتری به جایگاه‌ها ارسال شده است.



۱:۱۳ مشکل مخابراتی وجود ندارد



سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: در پی وقوع زلزله وضعیت برقراری ارتباطات در تهران و البرز علیرغم حجم بالای مکالمات نرمال و پایدار است.



۱:۱۰ وقوع ۶ الی ۷ پس لرزه



مرادی رییس مرکز لرزه نگاری کشور گفت : حدود ۶ الی ۷ پس لرزه داشته ایم که همگی زیر ٢.٥ریشتر بوده است ، گسل اشتهارد توانایی زلزله بزرگتری را هم دارد، مردم خونسردی خود را حفظ کنند و نکات ایمنی را هم رعایت کنند . امیدواریم که پس لرزه های دیگری داشته باشیم که مطمئن باشیم زمین لرزه اصلی آمده است.



۱:۰۷ ورزشگاهای تهران به روی مردم باز است



با دستور سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری و مدیران کل استان ورزش و جوانان استان تهران و البرز درب های تمام مجموعه های ورزشی تهران و البرز امشب برای اسکان و استقرار مردم باز است.



۱:۰۲ مردم با خودرو در شهر تردد نکنند



نادی مدیریت بحران استان تهران گفت: از مردم می خواهیم آرامش خود را حفظ کنند از تردد خودرویی در سطح شهر تهران خود داری کنند، کلیه پارک ها پذیرای شهروندان هستند و از این که مردم این احتیاط را کرده اند خوب است اما نه با خودرو تردد نکنند بلکه ساکن شوند.



۰۰:۵۰ جاده چالوس باز است اما ...

فرمانده پلیس راه کشور گفت: با وجود ریزش کوه در جاده چالوس اما اکنون این جاده باز است. در حال حاضر در محدوده استان البرز ترافیک پر حجم است. در سایر محورهای مواصلاتی با مشکل ترافیک مواجه نیستیم. ریزش کوه در جاده چالوس طبیعی است زیرا شرایط این جاده متفاوت است و با اندک بارش و یا لرزشی، ریزش کوه را داریم. توصیه ما این است که مردم از جاده چالوس برای ترددهای خود استفاده نکنند.



۰۰:۴۸ ملارد بررسی شد ، مشکل نداشت



رئیس امداد و نجات هلال احمر گفت: ملارد کاملا مورد ارزیابی قرار گرفته و هیچ مشکلی نداشته است . چند مورد خرابی دیواره ها مربوط به انبارها گزارش شده است.



در جاده چالوس یک خودرو در زیر سنگ گرفتار شده که در حال رها سازی است





۰۰:۴۵ ترافیک سنگین است اما مشکل ترافیکی نداریم



سردار مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت :مراجعه شهروندان تهرانی به پمپ بنزین ها بار ترافیکی در برخی نقاط ایجاد کرده است اما جای نگرانی نیست، بار ترافیکی در مبادی خروجی اندکی سنگین است اما مشکل ترافیکی وجود ندارد.







۰۰:۳۵ یک مصدوم گزارش شد



سلیمی رییس سازمان امداد ونجات هلال احمر در گفتگوی زنده تلویریونی اعلام کرد : در روستای اختر اباد تخریب اندکی گزارش شده و یک نفر هم مصدوم شده که منتقل شده است.



وی گفت : در کیلومتر ۱۶ جاده چالوس، ریزش کوه گزارش شده که ترافیک ایجاد کرده است. از شهروندان‌ خواهش می‌کنیم مسیر عبور خودروهای‌ امدادی را باز نگه دارند.



۰۰:۳۲ آماده باش ارتش



رییس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش از آماده باش بیمارستانها و گردان بهداشت و درمان این نیرو در پی وقوع زلزله در تهران خبر داد.



۰۰:۳۰ پلیس: ترافیک در شریانهای پایتخت



پلیس راهور تهران بزرگ خواستار آن شد که شهروندان از تردد غیرضروری در شهر تهران خودداری کنند. وی گفت: نگرانی مردم و حضورشان در خیابانها باعث ایجاد ترافیک در شریانهای شهر شده است.



۰۰:۲۰ کرج قفل شد



خیابان‌های کرج به دنبال وقوع زلزله به شدت شلوغ شده و حضور انبوه خودروها و مردم، خیابان‌ها را قفل کرده است.



۰۰:۲۳ وزیر ارتباطات: مکالمات را کوتاه کنید



آذری جهرمی، وزیر ارتباطات گفت: به دلیل وقوع زلزله در برخی محله‌های تهران امکان برقراری تماس سخت شده است ، از شهروندان تهرانی تقاضا داریم مکالمات تلفنی را کوتاه برقرار نمایند.



۰۰:۱۹ تاکنون گزارشی از خسارت در تهران نرسیده است



جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: تاکنون گزارشی از حادثه مبنی بر زلزله با سازمان آتش نشانی اعلام نشده است و آتش نشانان در آماده باش کامل هستند



۰۰:۱۴ به نظر می‌رسد که انتهای گسل اشتهارد فعال شده است

مرادی، رئیس مرکز لرزه‌نگاری کشوری اعلام کرد : به نظر می‌رسد که انتهای گسل اشتهارد است که فعال شده و مردم باید احتیاط کنند.

وی افزود: تا این لحظه دو پس‌لرزه داشتیم اما با توجه به بزرگی لرزه‌ی اولیه، نمی‌دانیم این زلزله‌ی اصلی بوده یا پیش لرزه؛ منتظریم ببینیم پس‌لرزه‌ها ادامه می‌یابد یا نه.



۰:۰۰

زمین لرزه ۲.۱ ریشتری در نزدیکی مرکز زلزله ملارد



زمین لرزه ۲.۱ ریشتری ساعت ۲۳:۴۵ در صفادشت ملارد پس از وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری ملارد ثبت شد.

این خبر تکمیل می شود...