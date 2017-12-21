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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس:

یک درصد خدمات الکترونیکی در روستاهای کرمان وجود ندارد

یک درصد خدمات الکترونیکی در روستاهای کرمان وجود ندارد

کرمان- نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت:در استان کرمان اگر واقع بینانه رصد کنیم یک درصد از چهار خدمات اصلی الکترونیکی که دولت باید در روستاها به مردم ارائه دهد وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی  شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان اظهار داشت: در بند ۲ماده ۶۷ برنامه ششم به صراحت آمده  سرمایه گذاری در زمینه تجهیز و خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی صورت گیرد و وزارت ارتباطات باید در این زمینه سرمایه گذاری انجام دهد.

وی افزود: در بخش دیگری از این قانون آمده حداقل چهار خدمت اصلی الکترونیکی دولت یعنی سلامت، آموزش، کشاورزی، بانکی در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار امکان پذیر باشد.

زاهدی بیان داشت: متاسفانه در استان کرمان اگر واقعی بینانه رصد کنیم  یک درصد خدماتی که در این قانون آمده وجود ندارد  و از شما در خواست داریم بند ۴۷ برنامه ششم و  ماده ۶۹  که تاکید برهوشمندسازی مدارس توسط وزارت ارتباطات دارد باید با اولویت در سطح استان کرمان اجرایی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرزند ما نباید به دلیل اینکه در روستا زندگی می‌کند به اینترنت دسترسی نداشته باشد و نتواند از وسایل کمک آموزشی استفاده کند.

وی گفت: در زمینه پست‌بانک در شهرستان‌های راور و کرمان مشکل داریم و دستگاه ای‌تی‌ام در این مناطق نیست و درخواست داریم در این زمینه سهمی ویژه ای برای استان در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: نه تنها در روستاها بلکه در شهر کرمان ما در زمینه تلفن ثابت مشکل داریم.

زاهدی با اشاره به اینکه ارتباطات در راه‌های روستایی وحشتناک است، بیان داشت:در بخش هایی از شهداد، گلباف، راین، کوهساران و ... پوشش تلفن وجود ندارد، باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

وی تصریح کرد: از شما در خواست داریم ۳۷ نفر از کارکنان مخابرات استان کرمان دچار مشکل هستند، دستور دهید مشکلات این افراد برطرف شود.

کد مطلب 4178486

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