یک درصد خدمات الکترونیکی در روستاهای کرمان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان اظهار داشت: در بند ۲ماده ۶۷ برنامه ششم به صراحت آمده سرمایه گذاری در زمینه تجهیز و خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی صورت گیرد و وزارت ارتباطات باید در این زمینه سرمایه گذاری انجام دهد.

وی افزود: در بخش دیگری از این قانون آمده حداقل چهار خدمت اصلی الکترونیکی دولت یعنی سلامت، آموزش، کشاورزی، بانکی در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار امکان پذیر باشد.

زاهدی بیان داشت: متاسفانه در استان کرمان اگر واقعی بینانه رصد کنیم یک درصد خدماتی که در این قانون آمده وجود ندارد و از شما در خواست داریم بند ۴۷ برنامه ششم و ماده ۶۹ که تاکید برهوشمندسازی مدارس توسط وزارت ارتباطات دارد باید با اولویت در سطح استان کرمان اجرایی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرزند ما نباید به دلیل اینکه در روستا زندگی می‌کند به اینترنت دسترسی نداشته باشد و نتواند از وسایل کمک آموزشی استفاده کند.

وی گفت: در زمینه پست‌بانک در شهرستان‌های راور و کرمان مشکل داریم و دستگاه ای‌تی‌ام در این مناطق نیست و درخواست داریم در این زمینه سهمی ویژه ای برای استان در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: نه تنها در روستاها بلکه در شهر کرمان ما در زمینه تلفن ثابت مشکل داریم.

زاهدی با اشاره به اینکه ارتباطات در راه‌های روستایی وحشتناک است، بیان داشت:در بخش هایی از شهداد، گلباف، راین، کوهساران و ... پوشش تلفن وجود ندارد، باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

وی تصریح کرد: از شما در خواست داریم ۳۷ نفر از کارکنان مخابرات استان کرمان دچار مشکل هستند، دستور دهید مشکلات این افراد برطرف شود.