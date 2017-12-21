به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح پنجشنبه در بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز که با موضوع نماز و فضای مجازی در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد با بیان اینکه استان هرمزگان به پایتخت اقتصادی ایران معروف است، اظهار داشت: اقشار مختلف مردم از همه شهرهای ایران در استان هرمزگان زندگی می‌کنند و مشغول کار هستند.

وی ادامه داد: وحدت و همزیستی مسالمت آمیز اهل تشیع و تسنن از ویژگی‌های بارز استان هرمزگان است.

استاندار هرمزگان افزود: بنادر و صنایع بزرگ کشور و چندین فرودگاه بین‌المللی، منابع عظیم نفت و گاز، محصولات کشاورزی، شیلات و جاذبه‌های گردشگری از ظرفیت‌های این استان است و ۵۴ درصد صادرات و واردات کشور از این استان استراتژیک انجام می‌شود.

همتی با اشاره به امر مقدس و مبارک نماز، تصریح کرد: یکی از مهم ترین دستوراتی که در اسلام سفارش زیادی به آن شده، نماز است و در قرآن به هیچ عبادتی به اندازه نماز اهمیت داده نشده و آیات بسیاری در مورد نماز و مسائل مربوط به آن نازل شده است.

وی بیان داشت: اقیانوس بیکران نماز از چنان ژرفایی برخوردار است که افراد مختلف را همچون غواصان به جستجو در این اقیانوس فرامی‌خواند تا به گوهر بی‌نظیر این اقیانوس دست یابند و نماز وسیله‌ای برای تداوم ارتباط با خالق هستی و غرق نشدن در منجلاب بدی‌هاست.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: اجلاس سراسری نماز از رویدادهای فرهنگی بسیار مهم در کشور است که هرساله با پیام حکیمانه مقام معظم رهبری در یکی از استان‌ها برگزار می‌شود و دولت تدبیر و امید افتخار دارد با بسیج امکانات طی سال‌های اخیر اجلاس نماز را با همکاری ستاد اقامه نماز برگزار کرده است.

همتی خاطرنشان کرد: در سایه گسترش فریضه نماز جامعه در مسیر اصلاح و سعادت قرار می‌گیرد و زندگی طیبه در جامعه برجسته و فراگیر می‌شود و می‌تواند اساس زندگی مسلمانان را ارتقا دهد.

وی یاد آور شد: صداقت، کمک به همنوعان، انجام وظیفه به درستی، پرکاری، برچیدن معضلات اجتماعی، توسعه امر ازدواج، تلاش برای کسب علم و فناوری، تقویت بنیان خانواده، تامین حقوق شهروندی، قانون‌گرایی، امانت‌داری، سخاوت و پرهیز از کم فروشی از ویژگی‌هایی است که با ترویج امر نماز در جامعه نمود می‌یابد.