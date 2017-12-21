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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶

رییس سازمان مدیریت بحران کشور:

پس از وقوع زلزله ١٢ پس لرزه داشتیم

پس از وقوع زلزله ١٢ پس لرزه داشتیم

رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: پس از وقوع زلزله ١٢ پس زلزله داشتیم که بزرگ ترین آن ٢.٦ بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر اسماعیل نجار با اشاره به زلزله 5.2 ریشتری شب گذشته در تهران اظهار داشت: شهروندان همچنان هوشیاری خود را داشته باشند. دستگاه های اجرایی و خدماتی نیز همچنان در آماده باش هستند.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: پس از وقوع زلزله ساعت ساعت ۲۳:۲۷، تعداد ١٢ پس لرزه داشتیم که بزرگ ترین آن ٢.٦ بوده است.

وی با اشاره به اینکه  در حال حاضر آرامش در شهرها برقرار است، گفت: بر اساس گزارش ها زلزله ٥٦ نفر مصدوم داشته است که به دلیل فرار از محل استقرار بوده است.

نجار گفت: یک نفر هم به دلیل آتش سوزی در چادر مصدوم شده است.

کد مطلب 4178625
نورا حسینی

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