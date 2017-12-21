پس از وقوع زلزله ١٢ پس لرزه داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر اسماعیل نجار با اشاره به زلزله 5.2 ریشتری شب گذشته در تهران اظهار داشت: شهروندان همچنان هوشیاری خود را داشته باشند. دستگاه های اجرایی و خدماتی نیز همچنان در آماده باش هستند.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: پس از وقوع زلزله ساعت ساعت ۲۳:۲۷، تعداد ١٢ پس لرزه داشتیم که بزرگ ترین آن ٢.٦ بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آرامش در شهرها برقرار است، گفت: بر اساس گزارش ها زلزله ٥٦ نفر مصدوم داشته است که به دلیل فرار از محل استقرار بوده است.

نجار گفت: یک نفر هم به دلیل آتش سوزی در چادر مصدوم شده است.