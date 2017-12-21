به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی صبح پنج شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان که پیرامون بررسی طرح و اقدامات پیشنهادی برای همدان پایتخت گردشگری ۲۰۱۸ آسیا برگزار شد، افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، سازمانها، دستگاه های اجرایی مرتبط و نهادهای مردمی در این زمینه باید وارد عمل شده و برنامه های مناسبی را تدوین کنند.

سلماسی با بیان اینکه متولی اصلی این طرح سازمان میراث فرهنگی است، اضافه کرد: چون این رویداد در شهر همدان اتفاق می افتد قطعا شهرداری نیز در این زمینه وارد می شود و مدیریت شهری باید در این راستا برنامه هایش را مشخص کند.

وی بر توجه به پتانسیل های گردشگری همدان در بخش های مختلف تاکید کرد و افزود: نه تنها باید به برنامه ۲۰۱۸ توجه کرد بلکه هدف ما باید رونق گردشگری پایدار باشد و تحقق این هدف همت همگان را می طلبد.

اکبر کاوسی امید عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به اینکه هدف شورا رشد و توسعه شهر است، گفت: همدان در بخش گردشگری پتانسیل های فراوانی دارد که مدیریت شهری می تواند از این فرصت برای ایجاد درآمدهای پایدار استفاده کند.

گفتنی است؛ در این جلسه گروه همیاران توسعه پارس به ارائه اقدامات پیشنهادی مرتبط با رویداد همدان پایتخت گردشگری ۲۰۱۸ آسیا پرداخت.