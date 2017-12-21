ماهواره ایرانست ١ در لایه ژئو زمین قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، حسن حدادپور با اشاره به فعالیت های پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه ماهواره های مخابراتی و سنجشی، گفت: هم اکنون ماهواره ناهید ۱ در نوبت پرتاب قرار دارد و ماهواره ناهید ۲ در دست ساخت است که با طراحی و ساخت ماهواره ناهید ۲ نخستین گام استفاده از فضا در بخش مخابرات برداشته می شود.

وی با بیان اینکه ماهواره سنجشی سها در دست اقدام است، افزود : این ماهواره نخستین ماهواره عملیاتی است که با دقت تشخیص ۱۵ متری، تصاویر را ارایه می کند.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران برنامه ریزی برای استفاده از لایه استراتوسفر در فضا را یکی دیگر از اقدامات این پژوهشگاه عنوان کرد و گفت : بسیاری از کشورهای دنیا در حال استفاده از این لایه هستند، همچنین شرکت های فیس بوک و گوگل در آمریکا نیز از این لایه استفاده می کنند و در پژوهشگاه فضایی برای استفاده از این لایه در حال برنامه ریزی هستیم.

وی پروژه بالن مخابراتی که در ایام اربعین و زلزله کرمانشاه مورد استفاده قرار گرفت را از زیرشاخه های استفاده از این لایه بیان کرد و افزود : با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هر یک از استان ها یک بالن برای مواقع بحرانی طراحی و ساخته می شود.

حدادپور استفاده از منظومه ماهواره ای برای رفع نیازهای مخابراتی را یکی دیگر از برنامه های پژوهشگاه فضایی ایران اعلام کرد و گفت : تعدادی از شرکت های بزرگ در دنیا در حال برنامه ریزی برای استفاده از لایه لئو برای هدف های مخابراتی هستند و با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری صا ایران در حال برنامه ریزی برای عملیاتی کردن این طرح است.

وی در بخش دیگر از سخنان خود به حوزه زیرساخت به عنوان یکی دیگر از بخش های مهم حوزه فضایی اشاره کرد و افزود : ماهواره های ساخته شده در کشور باید در شرایطی خاص آزمایش شود که برای این منظور مرکز آزمون ماهواره ها در حال تجهیز است که بتوانیم ماهواره های تولید شده در نقشه راه آینده کشور را در این آزمایشگاه تست کنیم.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه تاکنون این پژوهشگاه بیش از هزار دستاورد داشته است، خاطر نشان کرد : در برنامه های آینده این پژوهشگاه به دنبال تجاری سازی و ارایه تعدادی از این محصولات به بازار هستیم.

وی به تدوین نقشه راه در این حوزه در سال ۹۳ و بازبینی آن در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت : نخستین ماهواره ای که به صورت عملیاتی نیازهای ما در این حوزه را پوشش می دهد ماهواره ایرانست ۱ که امیدواریم با طراحی و ساخت این ماهواره، ایرانست ۱ در نخستین نقطه لایه ژئو به نام ایران مستقر شود و بر اساس نقشه راه ، طراحی و ساخت ایرانست ۲ نیزدر سال ۱۴۰۲ به عنوان یک ماهواره به روز انجام می شود.

حدادپور تصریح کرد: تمام نیازهای مخابراتی کشورهای مختلف در لایه ژئو محقق می شود .

وی درباره منظومه های ماهواره ای هم گفت: در این حوزه مطالعات اولیه در دست انجام است و اگر با انجام این مطالعات این پروژه بتواند نیازهای مخابراتی کشور را پوشش دهد در برنامه اجرایی قرار می گیرد.