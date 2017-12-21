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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۷

شهردار اردبیل:

اصول شهروندی از سنین پایین آموزش داده شود

اصول شهروندی از سنین پایین آموزش داده شود

اردبیل – شهردار اردبیل گفت: با هدف توسعه شهر، نیازمند آموزش اصول شهروندی از سنین پایین هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان پیش از ظهر پنج‌شنبه در مراسم شب یلدای کودکان اردبیلی تصریح کرد: توسعه آینده شهر نیازمند آموزش کودکان است تا بتوانیم در آینده شهروندانی مطلع و مسئولیت‌پذیر داشته باشیم.

وی با تأکید به اینکه آموزش محور توسعه است، ادامه داد: برای توسعه می‌بایست مهدکودک‌ها و مدارس ابتدایی در اولویت قرار گرفته و کودکان که سرمایه آینده هستند، با اصول شهروندی آشنا شوند.

شهردار اردبیل با تأکید به اینکه شهرداری موظف به ایجاد امکانات و زیرساخت‌ها برای کودکان است تا تربیت بهینه داشته باشند، اضافه کرد: در مقابل آموزش صحیح کودکان می‌تواند منجر به تربیت نسلی از شهروندان متعهد و مسئول در مقابل امکانات ایجاد شده باشد.

لطف‌اللهیان کودکان را سرمایه‌های آینده شهر اردبیل دانست و بیان داشت: لازم است تمامی دستگاه‌های فرهنگی نسبت به تربیت کودکان اهتمام داشته و زمینه شکوفایی توانمندی و استعدادهای آن ها را فراهم سازند.

وی با تأکید به اینکه کودک امروز، برنامه‌ریز، مدیر، معلم، مهندس و پزشک آینده است، اضافه کرد: هرقدر برای آموزش کودکان سرمایه‌گذاری شود در آینده دستاورد مطلوب آن را شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 4178748
محمد میرزایی ناطق

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