اصول شهروندی از سنین پایین آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان پیش از ظهر پنج‌شنبه در مراسم شب یلدای کودکان اردبیلی تصریح کرد: توسعه آینده شهر نیازمند آموزش کودکان است تا بتوانیم در آینده شهروندانی مطلع و مسئولیت‌پذیر داشته باشیم.

وی با تأکید به اینکه آموزش محور توسعه است، ادامه داد: برای توسعه می‌بایست مهدکودک‌ها و مدارس ابتدایی در اولویت قرار گرفته و کودکان که سرمایه آینده هستند، با اصول شهروندی آشنا شوند.

شهردار اردبیل با تأکید به اینکه شهرداری موظف به ایجاد امکانات و زیرساخت‌ها برای کودکان است تا تربیت بهینه داشته باشند، اضافه کرد: در مقابل آموزش صحیح کودکان می‌تواند منجر به تربیت نسلی از شهروندان متعهد و مسئول در مقابل امکانات ایجاد شده باشد.

لطف‌اللهیان کودکان را سرمایه‌های آینده شهر اردبیل دانست و بیان داشت: لازم است تمامی دستگاه‌های فرهنگی نسبت به تربیت کودکان اهتمام داشته و زمینه شکوفایی توانمندی و استعدادهای آن ها را فراهم سازند.

وی با تأکید به اینکه کودک امروز، برنامه‌ریز، مدیر، معلم، مهندس و پزشک آینده است، اضافه کرد: هرقدر برای آموزش کودکان سرمایه‌گذاری شود در آینده دستاورد مطلوب آن را شاهد خواهیم بود.