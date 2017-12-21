درخواست سازمان ملل از گروه های افغان برای واکسینه کردن کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، «توبی لانزر» هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ضمن هشدار در مورد شیوع بیماری فلج اطفال در ولسوالی «شاه ولی کوت» از تمام طرف های درگیر در افغانستان خواست به کارکنان بهداشتی اجازه دهند به واکسیناسیون کودکان در این منطقه بپردازند.

هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل هشدار می دهد که افزایش شمار کودکان مبتلا به فلج اطفال در ولسوالی شاه ولی کوت به طور بالقوه می تواند جان صدها هزار کودک را در معرض خطر قرار دهد.

آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد ۲۰ درصد از موارد ابتلا به بیماری فلج اطفال در سطح جهان در ولسوالی شاه ولی کوت در جنوب افغانستان گزارش شده است.

کارزار واکسیناسیون کودکان در ولسوالی شاه ولی کوت که بخشهای گسترده ای از آن تحت کنترل طالبان قرار دارد، از روز دوشنبه آغاز شده است. با این حال ماموران واکسیناسیون تنها در سه ناحیه از ۲۸ ناحیه ای که به دنبال دسترسی به آن بودند، امکان فعالیت یافتند.

کشورهای افغانستان، پاکستان و نیجریه تنها کشورهایی هستند که همچنان گزارشهایی از شیوع فلج اطفال در آنها منتشر می شود. با این حال طی سال جاری میلادی تنها در دو کشور افغانستان و پاکستان موارد جدیدی از ابتلا به این بیماری گزارش شده است.