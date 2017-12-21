به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا رویت ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی در اردبیل تصریح کرد: متأسفانه با وجود اینکه در سایر کشورها نیز شهروندان به شبکههای مجازی دسترسی دارند اما میزان آسیب و تاثیرپذیری در ایران به مراتب بالاتر است.
وی افزود: دلیل اصلی بحرانهای اجتماعی که از شبکههای مجازی بروز و ظهور داشته به ضعف سواد رسانه بازمیگردد و امروز متولیان میبایست به آگاهسازی و اطلاعرسانی عموم مردم به ویژه جوانان اقدام کنند.
رئیس بنیاد ملی خانواده با بیان اینکه نگاه مقلدانه از فرهنگ غرب موجب شده برخی آسیبهای اجتماعی در کشور شکل بگیرد، ادامه داد: این در حالی است که میتوانستیم با آموزش به موقع از بروز آسیبها جلوگیری کنیم.
رویت با ذکر مثالی به تفاوت نگاه غرب و یک جامعه اسلامی به زن اشاره و تأکید کرد: غرب نگاهی ابزاری به زن دارد و متأسفانه در برخی مواقع در خود کشور آسیبهایی به دلیل تقلید از این نگاه شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه حوزه علمیه در دو دهه اخیر تحقیق و پژوهش برای مقابله با آسیبها و ارائه مبنای درست رفتاری را در دست اقدام دارد، اضافه کرد: با این وجود پیادهسازی آن در جامعه زمانبر است.
رئیس بنیاد ملی خانواده به راهاندازی واحد مشاوره دینی اشاره و تصریح کرد: علاوه بر این مراکز پژوهشی مطالعات قابلتوجهی دارند که با پیادهسازی آن شاهد ثمرات قابل توجه خواهیم بود.
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