به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی پیش از ظهر امروز در مراسم یادواره شهدای شهرستان های چابهار، کنارک و سرباز که محل دانشگاه دریانوردی چابهار برگزار شد، اظهار داشت: در پرتو تفکر حضرت امام (ره) جوانانی در انقلاب اسلامی تربیت شدند که امروز الگویی برای جوانان سایر نقاط جهان هستند.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی بر دو رکن اصلی شور و شعور بنیان شده است، افزود: جوانانی که در متن انقلاب بودند با پیروی از فرمایشات حضرت امام (ره) اتفاقی را رقم زدند که موجب تحولات بزرگی در منطقه و دنیا شد.

وی ادامه داد: حرکت جوانان انقلابی ما یک حرکت کورکورانه نبود بلکه حرکتی عظیم با شور و شعور بود که از تفکرات حضرت امام خمینی (ره) نشأت گرفته بود.

فرماندار چابهار گفت: شهدا همانند مشعل های فروزان چراغ راه ما هستند و این وظیفه ماست که یاد این عزیزان را گرامی بداریم زیرا ما مدیون شهدا هستیم و باید وظیفه خود را در قبال خون این عزیزان با انجام خدمت خالصانه به مردم ادا کنیم.

وی با اشاره به اینکه وظیفه مسئولان است که مردم را به آینده امیدوار کنند، خاطر نشان کرد: این به مثابه همان امیدواری است که شهدا با اهدای خونشان در دل مردم ایجاد کردند.

وی تصریح کرد: بهترین خدمت به خون پاک شهدا در این بازه زمانی افزایش وحدت و نزدیک کردن دل های آحاد مردم به یکدیگر است.

درویشی با تاکید بر اینکه پدیده شوم پیدایش گروهک تروریستی تکفیری داعش، سیاست خبیث دشمنان اسلام بود، گفت: کسانی که این گروه تروریستی را بوجود آوردند اصل اسلام را هدف قرار دادند اما خوشبختانه با رشادت های مدافعین حرم ریشه های آن ها خشکانده شد.