به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌وابسته در محل معاونت گردشگری برگزار شد.

محمد محب‌خدایی معاون گردشگری در این نشست که با حضور معاونان گردشگری ۳۱ استان برگزار شد، گفت: «یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته بهمن امسال با رویکرد و تمرکز بر ظرفیت‌های گردشگری برگزار می‌شود و صرف برپایی غرفه هدف ما نیست.»

او تصریح کرد: «معرفی ظرفیت‌های تمام استان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و این مهم با تغییر نگرش و تفکر انجام‌پذیر است، بخش خصوصی استان‌ها باید فعال شود و در معرفی این ظرفیت‌ها نقش ایفا کند.»

معاون گردشگری ادامه داد: «نمایشگاه گردشگری امسال باید با نمایشگاه‌های گذشته متفاوت باشد و رویدادهای مختلف و متنوعی در آن شکل بگیرد، همه توان و ظرفیت استان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای نمایش توانمندی‌های گردشگری کشور باید به‌کار گرفته شود.»



محب‌خدایی با تأکید بر اینکه باید از تمام ظرفیت‌هایی که فرصت‌های تبلیغاتی ایجاد می‌کند استفاده کرد، یادآور شد: «ما در حوزه گردشگری یک بدنه واحد هستیم و باید با استفاده از خرد جمعی این صنعت را به محور توسعه اقتصادی کشور تبدیل کنیم.»

او گفت: «معاونان گردشگری استان‌ها و فعالان صنعت گردشگری می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی برگزاری متفاوت این نمایشگاه به معاونت گردشگری ارائه کنند.»



معاون گردشگری در مورد زمان برگزاری نمایشگاه گفت: «تمام نمایشگاه‌های گردشگری در دنیا، در فصل سرما که "لو سیزن" است برگزار می‌شود، در نمایشگاه امسال علاوه بر نوبت صبح که برنامه‌های متنوعی داریم، از ساعت ۵ تا ۱۰ شب برای بازدیدکنندگان برنامه‌هایی تدارک دیده شده است تا نمایشگاه پویاتر باشد.»



برگزاری نمایشگاهی متفاوت و پویا



لیلا اژدری سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری در این نشست گفت: «نمایشگاه امسال در محیطی متفاوت و به شکلی پویا و زنده برپا خواهد شد، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها در حوزه‌های مختلف گردشگری از جمله مهم‌ترین اولویت‌های در این نمایشگاه است.»



او تصریح کرد: «در سال‌های گذشته رویکرد و تأکید نمایشگاه به‌سمت معرفی و ارائه بسته‌های سفرهای داخلی و معرفی ظرفیت‌های کشور نبود، به همین دلیل در این نمایشگاه که از ۳ تا ۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود این موضوعات مورد توجه قرار خواهد گرفت.»



علیرضا دژبد مدیر اجرایی نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌ وابسته در این نشست گفت: «این نمایشگاه با برنامه‌ریزی و تفکیک سالن‌ها و با رویکرد استانی برگزار می‌شود.»



او اضافه کرد: «سالن ۱۸ با متراژ ۱۱۴۲ مترمربع به موضوع گردشگری کودک اختصاص دارد، سالن ۲۰ و ۲۲ با متراژ ۷۴۰ مترمربع به صنایع‌دستی اختصاص یافته است، در سالن ۳۵ با متراژ ۱۰۰۰ مترمربع حوزه گردشگری سلامت و استان‌هایی که در این بخش فعالیت می‌کنند حضور دارند، سالن ۳۸ نمایشگاه با ۳۵۴۲ مترمربع به استان‌ها اختصاص یافته است، در سالن A۳۸ گردشگری غذا و در سالن B۳۸ گردشگری هنری و برنامه‌های آیینی نمایش داده می‌شود.»



دژبد افزود: «کشورهای خارجی شامل ترکیه، سوییس، کامبوج، ارمنستان، کره جنوبی، امارات متحده عربی، یونان، مالزی، آلمان، قبرس، گرجستان، برزیل، روسیه، فرانسه، چین و بلاروس در سالن ۴۰A که حدود ۱۷۰۰ مترمربع وسعت دارند به معرفی ظرفیت‌های خود می‌پردازند.»



مدیر اجرایی نمایشگاه ادامه داد: «در سالن ۴۰B شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری حضور دارند و در سالن ۴۱A شرکت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی که در حوزه تورهای ورودی فعالیت می‌کنند حضور خواهد داشت، در این سالن بسته‌های سفر با مشارکت بخش خصوصی و معاونت گردشگری تعریف شده است که به بازدیدکنندگان عرضه و معرفی می‌شود.»



دژبد افزود: «در سالن ۴۱B ظرفیت‌های گردشگری الکترونیک و شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند معرفی می‌شود، سالن ۴۴A به هتل‌ها و مراکز اقامتی اختصاص یافته است، تلاش ما در این دوره از نمایشگاه ارائه برنامه‌های تفکیک‌شده و کاربردی است.»



دعوت از شرکت‌های فعال گردشگری الکترونیک



محمدحسن انصاری رئیس جامعه گردشگری الکترونیک در این نشست با اشاره به این‌که شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری الکترونیک می‌توانند ظرفیت‌های خود را در این نمایشگاه به نمایش بگذارند، گفت: «از تمام شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند دعوت می‌شود در نمایشگاه شرکت کنند.»



او ادامه داد: «به پیشنهاد جامعه گردشگری الکترونیک اجلاس مدیران هتل‌ها و مراکز اقامتی در دومین روز از نمایشگاه برگزار می‌شود و اجلاس مدیران شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری نیز روز سوم نمایشگاه برگزار خواهد شد.»



برگزاری جشنواره کودکان سرزمینم



همچنین در این نشست قائم‌مقامی مدیر اجرایی بخش کودک یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌ وابسته گفت: «هدف از برپایی این سالن در نمایشگاه، برجسته کردن نقش کودکان در حوزه گردشگری است که در قالب جشنواره "کودکان سرزمینم" در این نمایشگاه انجام می‌شود.»



قائم‌مقامی ادامه داد: «شناسایی ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری کودک، تشویق حامیان فعالان این حوزه، بازآفرینی تأسیسات گردشگری متناسب به وضعیت کودکان، توسعه برندینگ گردشگری کودکان، ایجاد فضایی شاد و مفرح برای کودکان در نمایشگاه از جمله اهداف برپایی این بخش است.»



او اضافه کرد: «برگزاری رویدادها و مسابقاتی جذاب برای کودکان به منظور ایجاد فضایی شاد و مفرح برای کودکان نیز در این سالن که به گردشگری کودک اختصاص دارد مورد توجه قرار گرفته است، همچنین برنامه‌های این سالن به صورت زنده از شبکه دو شبکه کودک در تلویزیون پخش می‌شود.»



در ادامه تاجیک مدیر بخش رویدادهای نمایشگاه نیز گفت: «برنامه‌های جنبی نمایشگاه در چند بخش طراحی شده و اجرا می‌شود، ما تلاش می‌کنیم با ارائه برنامه‎های متنوع و شاد مردم را برای حضور در این نمایشگاه تشویق و ترغیب کنیم.»



او افزود: «طراحی مسابقات مختلف با استفاده از المان‌های صنایع‌دستی، دعوت از گروه‌های هنری و نمایشی برای اجرای برنامه، نمایش لباس، آیین‌ها و مراسم اقوام مختلف کشور در قالب نمایش و اجرای مسابقاتی برای بازدیدکنندگان از دیگر برنامه‌ها در این بخش است.»