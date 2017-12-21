به گزارش خبرنگار مهر، مسعود معینی پور از مدیران فرهنگی از سوی مرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صدا و سیما، به سمت مدیر شبکه چهار منصوب شد.
پیش از این رضا پورحسین قایم مقام معاون سیما با حفظ سمت سرپرستی شبکه چهار سیما را بر عهده داشت.
مسعود معینی پور به عنوان مدیر شبکه چهار سیما منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود معینی پور از مدیران فرهنگی از سوی مرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صدا و سیما، به سمت مدیر شبکه چهار منصوب شد.
پیش از این رضا پورحسین قایم مقام معاون سیما با حفظ سمت سرپرستی شبکه چهار سیما را بر عهده داشت.
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