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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۱

از سوی معاون سیما

مدیر شبکه چهار منصوب شد

مدیر شبکه چهار منصوب شد

مسعود معینی پور به عنوان مدیر شبکه چهار سیما منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود معینی پور از مدیران فرهنگی از سوی مرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صدا و سیما، به سمت مدیر شبکه چهار منصوب شد.

پیش از این رضا پورحسین قایم مقام معاون سیما با حفظ سمت سرپرستی شبکه چهار سیما را بر عهده داشت.

کد مطلب 4178998
عطیه موذن

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