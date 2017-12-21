به گزارش خبرنگار مهر، مسعود معینی پور از مدیران فرهنگی از سوی مرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صدا و سیما، به سمت مدیر شبکه چهار منصوب شد.

پیش از این رضا پورحسین قایم مقام معاون سیما با حفظ سمت سرپرستی شبکه چهار سیما را بر عهده داشت.