به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در واکنش به مواضع اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای ادعا کرد که اظهارات عراقچی مبنی بر عدم حمله ایران به غیرنظامیان در کشورهای مجاور، «نادرست» است.

این نهاد نظامی تروریستی آمریکا در بیانیه خود مدعی شد که ایران طی ماه‌های گذشته به‌صورت عمدی دریانوردان غیرنظامی را در دریا هدف قرار داده و مدعی کشته شدن بیش از ۲۰ نفر در این ارتباط شد.

سنتکام در ادامه جوسازی‌های خود، تهران را متهم کرد که افزون بر دریانوردان، زیرساخت‌های غیرنظامی، مناطق مسکونی و سایر تأسیسات را در کشورهای حوزه خلیج فارس هدف قرار داده است.

فرماندهی متجاوز آمریکایی در پایان، با وارونه‌نمایی تحولات منطقه، ادعاهای بی‌اساس خود را تکرار کرد و آن را امری آشکار خواند؛ ادعاهایی که با هدف سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های تنش‌زای واشنگتن در منطقه مطرح می‌شود.