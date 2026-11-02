به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملکی، بعد از ظهر دوشنبه، در آیین بزرگداشت روز چاپ و تجلیل از فعالان صنعت چاپ، با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان این حوزه اظهار کرد: استمرار فعالیت چاپخانه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی و صنعتی، نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری مدیران، متخصصان و کارگران این عرصه است.

وی با اشاره به جایگاه صنعت چاپ در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور افزود: چاپ صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه زیرساختی بنیادین برای توسعه فرهنگی، گسترش دانش، انتقال اندیشه و پیشرفت اقتصادی به شمار می‌رود و از انتشار کتاب و آثار علمی تا رونق تبلیغات، بسته‌بندی و صادرات نقش مهمی در زندگی اجتماعی و چرخه تولید کشور دارد.

ملکی با بیان اینکه استان تهران به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، فرهنگی و تخصصی جایگاه ویژه‌ای در صنعت چاپ کشور دارد، تصریح کرد: فعالان این حوزه در سال‌های اخیر علاوه بر پیامدهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و فشار تحریم‌ها، با مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تأمین مواد اولیه، نوسانات اقتصادی و کمبود نقدینگی مواجه بوده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با قدردانی از تلاش فعالان و پیشکسوتان صنعت چاپ خاطرنشان کرد: این مجموعه در شرایط دشوار نیز چراغ تولید را روشن نگه داشته و زمینه تداوم اشتغال، تولید و جریان فرهنگ و دانش را فراهم کرده است.

وی حمایت از صنعت چاپ را سرمایه‌گذاری برای آینده فرهنگی و اقتصادی کشور دانست و گفت: تحقق این هدف به هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، تشکل‌های صنفی و فعالان این صنعت نیاز دارد.

ملکی همچنین با اشاره به ضرورت پیگیری مشکلات فعالان صنعت چاپ اظهار کرد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با همکاری مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعامل با اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استان، پیگیری مسائل و مشکلات این حوزه، به‌ویژه چالش‌های ایجادشده در شرایط اخیر، را دنبال می‌کند.

وی در پایان ضمن تبریک به برگزیدگان آیین بزرگداشت روز چاپ، از تمامی فعالان این عرصه قدردانی کرد و برای خانواده صنعت چاپ کشور آرزوی موفقیت کرد.