به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، دفتر اطلاع‌ رسانی دولتی غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس تاکنون ۵ هزار و ۹۸۹ مورد نقض این توافق را مرتکب شده که در نتیجه آن یک هزار و ۵۹۳ فلسطینی به شهادت رسیده، ۵ هزار و ۷۴۸ نفر زخمی و ۲۱۷ نفر بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی تنها در ماه اکتبر ۷۵۳ مورد نقض آتش‌بس، به طور میانگین روزانه ۲۴ مورد، انجام داده است که شامل ۳۴۶ مورد تیراندازی، ۳۱۰ مورد حمله و بمباران و ۶۴ عملیات انفجار و تخریب منازل بوده است.

دفتر اطلاع‌ رسانی غزه اعلام کرد: نقض‌های آتش‌بس در ماه اکتبر به شهادت ۱۴۵ فلسطینی، زخمی شدن ۶۷۲ نفر و بازداشت ۱۹ نفر منجر شده است. در میان شهدای این ماه ۲۱ کودک، ۱۴ زن و ۲ سالمند به چشم می خورند. همچنین کودکان، زنان و سالمندان ۵۰.۷ درصد از مجروحان ماه اکتبر را تشکیل داده‌اند؛ به طوری که از مجموع مجروحان، ۳۴۱ نفر شامل ۱۸۲ کودک، ۱۲۹ زن و ۳۰ سالمند بوده‌اند.

بر اساس اعلام این دفتر، از زمان آغاز آتش‌بس تنها ۷۷ هزار و ۶۵۷ کامیون از مجموع ۲۳۲ هزار و ۸۰۰ کامیونی که ورود آنها به نوار غزه مورد توافق قرار گرفته بود، وارد این باریکه شده‌اند؛ رقمی که معادل تنها ۳۳.۳ درصد از میزان توافق‌ شده است.

در ماه اکتبر نیز تنها ۳ هزار و ۷۷۷ کامیون از مجموع ۱۸ هزار و ۶۰۰ کامیون توافق‌ شده وارد غزه شدند که معادل ۲۰.۳ درصد است. از این تعداد، یک هزار و ۸۰۵ کامیون حامل کمک و ۲۴۷ کامیون حامل سوخت بوده‌اند.

دفتر اطلاع‌ رسانی دولتی غزه بیان کرد: میزان ورود کامیون‌های حامل سوخت در ماه اکتبر از ۱۵.۹ درصد مقدار توافق‌ شده فراتر نرفته و تنها ۲۴۷ کامیون از مجموع یک هزار و ۵۵۰ کامیون سوخت وارد نوار غزه شده است.

این دفتر همچنین اعلام کرد: از زمان اجرای آتش‌بس، تردد مسافران از طریق گذرگاه رفح به ۱۴ هزار و ۸۲۱ نفر از مجموع ۴۰ هزار نفر مورد توافق محدود شده است که معادل تنها ۳۷ درصد است. در ماه اکتبر نیز فقط ۸۰۲ مسافر از مجموع ۴ هزار و ۲۰۰ نفر مورد توافق از گذرگاه رفح عبور کردند که معادل ۱۹.۱ درصد است؛ از این تعداد ۴۰۴ نفر از غزه خارج و ۳۹۸ نفر وارد این باریکه شدند.

دفتر اطلاع‌ رسانی دولتی غزه در پایان از میانجی‌ها خواست برای توقف موارد نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود کمک‌های انسانی و سوخت به نوار غزه مداخله کنند.