به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رحیمی گفت: خانم ۵۲ ساله‌ای از عشایر بازفت شهرستان کوهرنگ به علت بیماری پیشرفته کبدی، چهار سال در انتظار دریافت کبد بود.

فوق تخصص پیوند اعضا و دبیر شورای سیاست گذاری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: چهلمین پیوند کبد در بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد به عنوان تنها بخش پیوند در غرب کشور، برای این بیمار با موفقیت انجام و بیمار با حال عمومی مطلوب از بیمارستان مرخص شد.

وی افزود: مرکز پیوند کبد شهرکرد در فروردین ۱۴۰۲ کار خود را به منظور سهولت دسترسی هم استانی‌ها به بالاترین سطح خدمات درمانی رایج در دنیا در زمینه درمان بیماری‌های کبد و پانکراس و مجاری صفراوی و سرطان‌های دستگاه گوارش آغاز کرد.

رحیمی یادآور شد: این مرکز تنها مرکز غرب کشور در نوع خود است که تا کنون علاوه بر انجام ۴۰ مورد پیوند کبد فعالیت‌های دیگری نیز در زمینه جراحی‌های پیشرفته دستگاه گوارش داشته که باعث شده نیاز بیماران هم استانی که در گذشته ناگزیر به تحمیل هزینه‌های سنگین و عزیمت به خارج از استان بودند، مرتفع گردد.