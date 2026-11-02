خلیل دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجموع ذخیره آب سدهای استان اصفهان در ابتدای سال آبی ۱۸۹ میلیون مترمکعب است، اظهار کرد: ذخیره سد زاینده‌رود اصفهان به عنوان اصلی ترین منبع آبی استان در حال حاضر ۱۶۴ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

سد زاینده رود به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز کشور و تأمین‌کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است.

این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به آخرین وضعیت هفت سد دیگر استان اشاره کرد و گفت: ذخیره سد گلپایگان واقع در غرب استان نیز هم اینک به ۱۲.۶ میلیون مترمکعب، ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم به ۳.۱ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گفته دادخواه، ذخیره سد حنا سمیرم نیز در حال حاضر معادل ۳.۸ میلیون متر مکعب و سد کمانه در این شهرستان سه میلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون حدود ۷۰۰ هزار مترمکعب ذخیره آبی و سد باغکل شهرستان خوانسار و سد آغچه در فریدونشهر دارای ذخیره یک میلیون متر متر مکعبی آب هستند.