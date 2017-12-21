خدمات امام جمعه فقید اهل سنت خارگ برای مردم تشریح شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی عصر پنجشنبه در سومین همایش طنین وحدت و یادواره امام جمعه فقید اهل سنت خارگ اظهار کرد: امام جمعه فقید اهل سنت خارگ ولایت مدار بودند، مطیع رهبر بودند، علاقه عجیبی به امام (ره) داشتند و کمتر امام جمعه‌ای این قسمت نصیبش شد که با امام (ره) به صورت خصوصی دیدار کند.

وی افزود: امام جمعه فقید اهل سنت خارگ روایت می کرد که امام تنها سوالی که پرسید در مورد وحدت اهل سنت و اهل تشیع در خارگ پرسید که ایشان جواب داده بود که وحدت در این جزیره مستحکم است و مستحکم می‌ماند.

امام جمعه خارگ ادامه داد: باید خاطرات حاج شکری امام جمعه فقید اهل سنت خارگ به صورت یک کتاب تکثیر شود، ۶۰ سال امام جمعه بودن کم نیست، ولایت‌مداری واقعی را ایشان ثابت کردن، «شکری» یک انقلابی واقعی بود و از قبل انقلاب ایشان انقلابی بود.

وی اضافه کرد: سرهنگ صدارت مسئول ساواک بازار در تهران بود که بازار تهران را کنترل می‌کرد و شاه خبیس دید که خارگ از بازار تهران مهمتر است و ایشان را به خارگ فرستاند تا مبادا تفکر امام (ره) به این جزیره مهم راه پیدا کند، ایشان تا آخر روحیه انقلابی خود را حفظ کردند.

کمالی گفت: ایشان از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس هستند و به رزمندگانی که در این جزیره از صادرات نفت دفاع کردند کمک می‌کرد، هم بُعد مردمی را پیگیر می کرد و هم بعد دفاع را، ایشان هشت سال دفاع مقدس در این جزیره حضور داشتند.

وی بیان کرد: در زمان عملیات والفجر هشت قرار بود فاو را فتح کنند، بدنه قایق وجود داشت ولی موتور قایق کم بود، آمدند خدمت حاج آقا شکری و درخواست کردند که این موتور قایق از کشورهای حوزه خلیج فارس خریداری کنید، ایشان با حاج محمد حیدری با لنج به کویت رفتند و موتور قایق خریداری کردند و در اختیار رزمندگان گذاشتند، این قضیه گمنام ماند، باید پژوهش های بیشتری در ارتباط با خدمات ایشان در کشور صورت گیرد.

امام جمعه خارگ خاطر نشان کرد: این وحدتی که در جزیره خارگ ما داریم مرهون زحمات این مرد بزرگ است و ایشان محور وحدت در این جزیره بودند، بسیار دلسوز مردم بودند و دلسوزی ایشان برای مردم خارگ هیچ‌وقت تمام نشد.

وی بیان کرد: یکی از اصول اساسی هر مسلمانی محبت به اهل بیت است و یکی از مواردی که ایشان داشتند، محبت به اهل بیت بود که نام فرزندان ایشان گواه این موضوع است.

کمالی گفت: دفتر امور اهل سنت استان و جزیره خارگ از برگزاری اینگونه مراسم و برنامه‌ها استقبال می‌کند و خوشحال هستیم که بتوانیم منویات مقام معظم رهبری را قائل باشیم.