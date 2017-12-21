زلزله، مانور عملیاتی برای شهروندان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی به تشریح آخرین اقدامات مدیریت شهری و وضعیت پایتخت پس از زلزله شب گذشته پرداخت.

شهردار تهران با اشاره به سپری شدن شبی سخت برای بسیاری از همشهریان تهرانی پس از وقوع زلزله، ابراز کرد: زلزله دیشب دو نکته مثبت داشت؛ یکی اینکه به طور خیلی طبیعی یک مانور عملیاتی برای شهروندان تهرانی بود و شهروندان نشان دادند در کمال خونسردی و با سرعت می توانند خانه های خود را تخلیه کنند و در نقاطی که امنیت بیشتری دارد، مستقر شوند. نکته دوم نیز آن است که این زلزله های کوچک، مقدار زیادی از انرژی زمین و گسل های زلزله را خالی می کند. از این رو از این رو امیدوار هستم با اتفاق افتادن این نوع زلزله های کوچک که تخریبی نیز به همراه ندارند، هیچ گاه با زلزله های بزرگ مواجه نشویم.

نجفی در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری تهران پس از وقوع زلزله، گفت: من دیشب در جریان مجموعه عملیاتی که باید از طریق شهرداری و ستاد مدیریت بحران انجام می شد، قرار داشتم و از امروز صبح نیز دائما با بخش های مختلف شهرداری ارتباط داشتم؛ همچنین گزارش های مربوط به همشهریانی که در بعضی از پارک ها، سوله های بحران و سالن های ورزشی شهرداری مستقر بودند را دنبال می کردم.

تلاش شهرداری برای جلوگیری از ایجاد اضطراب

وی با بیان اینکه «شهرداری تهران در حد توان به همشهریان تهرانی کمک کرده و برای جلوگیری از ایجاد اضطراب تلاش کرده است» ، تصریح کرد: بخشی از مسایلی که بلافاصله در جامعه شایع می شود، هیچ واقعیت علمی ندارد و شهروندان اصلان نباید نگران باشند؛ در حین اینکه آمادگی و هوشیاری لازم و ضروری است اما هیچ دلیلی برای وجود نگرانی و اضطراب وجود ندارد.

شهردار تهران به جلسات و بازدیدهای امروز خود نیز اشاره و اظهار کرد: امروز عمدتا در دفتر خودم جلسه داشتم و در کنار آن در محل اصلی ستاد مدیریت بحران شهر تهران نیز حضور یافتم. علاوه بر این از یکی - دو سالن ورزشی شهر تهران نیز بازدید داشتم چرا که شهرداری تهران از شب گذشته درب تمامی سالن های ورزشی را باز کرده و افرادی را برای کمک به مردم فرستاده بود.

وی تاکید کرد: از شب گذشته به همه پارک ها اعلام کردیم که روشنایی مورد نیاز را تامین کرده و سرویس بهداشتی و امکانات لازم برای شهروندان تهرانی فراهم شود؛ همچنین آن بخش از سوله های بحران که در اختیار شهرداری بود را آماده کردیم.

آماده باش یگان حفاظت شهرداری

به گفته نجفی یگان حفاظت شهرداری تهران از شب گذشته در حالت آماده باش قرار داشته تا در جهت حفظ امنیت پارک ها و محل اقامت برخی خانواده ها در سطح شهر به نیروی انتظامی کمک کنند. همچنین در منطقه 12 شهر تهران نیز تعدادی پتو در میان خانواده هایی که با خود وسایل گرمایشی همراه نداشتند، توزیع شده است.

شهردار تهران ادامه داد: از صبح امروز با وجود اینکه دو - سه برنامه از پیش تعیین شده قبلی داشتم، اما در دفتر کاری خودم به صورت دائم با بخش های مختلف در ارتباط بودم و بعد از بازدید های میدانی نیز خیالم راحت شد که موضوع کنترل شده است و فکر نمی کنم خطری شهروندان را در تهران تهدید کند.

وی در پایان ضمن تشکر از صدا و سیما به منظور پوشش مناسب اخبار و ایجاد آرامش در مردم، تاکید کرد: وجود مهربانی و همدلی در رفتار مردم نسبت به یکدیگر پس از وقوع زلزله برای من جالب بود؛ این اخلاق شهروندی و همراهی و همدلی مردم به عنوان یک سرمایه بزرگ به شمار می رود و که امیدوارم همیشه حفظ شود.