هفته یازدهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته یازدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد عصر پنجشنبه ۵۲ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در ۶ دور هزار و هزار و ۲۰۰ متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های ۶ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن دو ساله و صفر تا ۶ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که پیمان قلرعطا با اسب دل آرا جلیل زودتر از خط پایان گذشت و نورمحمد بهادر با اسب بارین مهر و جواد آچاک با اسب گلدن استار به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر بود که متین جرجانی با اسب ریو میرا عنوان اول را به دست آورد و آق اویلی بشگرد با اسب هج پرنس و نادر صالح پور با اسب اور کریستین به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون سه تا پنج ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که کمال دالیجه عطا با اسب ویمتو موفق به کسب مقام اول شد و عیدمحمد غراوی با اسب بای بای و محمد خوجملی با اسب عالم ناب به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون دو ساله و دو تا ۶ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر شکل گرفت که کمال دالیجه عطا با اسب میراث بندر زودتر از خط پایان عبور کرد و نادر صالح پور اسب معرکه و ستار مهرانی با اسب گیورگی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون دو ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که کمال دالیجه عطا با اسب ماکان نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و رامین قهرمانی با اسب سای چلنج و نادر صالح پور با اسب شمبوم نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم و پایانی اسب‌های تروبرد داخلی سه ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که کمال دالیجه عطا با اسب فیوره موفق به کسب مقام اول شد و آق اویلی بشگرد با اسب رسپکتیبل و محمد خوجملی با اسب مستر واندرفول به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

کمال دالیجه عطا بهترین چابکسوار هفته

در پایان هفته یازدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، کمال دالیجه عطا با کسب چهار مقام نخست بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت و پیمان قلرعطا و متین جرجانی هر کدام یک مقام نخست به دست آوردند.

لازم به ذکر است؛ هفته دوازدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد عصر جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.