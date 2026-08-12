ٱلفونسو کوارون به «عروج» رسید؛ ساخت سریال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اپل تی‌وی چراغ سبز ساخت سریال ترسناک و مهیج «عروج» به کارگردانی آلفونسو کوارون با بازی کیتریونا بالف برای ایفای نقش اصلی را داده است.

کوارون سال‌هاست که ساخت این سریال را که‌ با الهام از رمان «آخرین روزها» نوشته آدام نویل ساخته می شود، در برنامه دارد.

اولین بار خبر ساخته شدن این سریال با حضور کیسی افلک در سال ۲۰۱۷ منتشر شد.

داستان سریال بر زنی به نام رز (با بازی بالف) تمرکز دارد که یک مستندساز سرسخت و مادری است که به تازگی از شوهرش جدا شده و در کشف حقایق دیگران بسیار درخشان است اما برای حل حقایق خودش تلاش می‌کند. وقتی رز پروژه‌ای را در مورد یک فرقه مرموز قرن بیستمی به نام کلیسای عروج آغاز می‌کند، به طور غیرمنتظره‌ای در آموزه‌های آن پناه می‌گیرد تا اینکه چیزی بسیار موذیانه‌تر را در زیر آن کشف می‌کند.

آلفونسو کوارون همراه برادرش کارلوس کوارون و همچنین ناتالی اریکا جیمز و کریستین وایت که نویسنده مشترک «آپارتمان ۷A» و «یادگار» بودند، نویسنده مشترک این سریال هستند و هر چهار نفر تهیه‌ اجرایی آن را هم برعهده دارند. جیمز و وایت سازندگی سریال را برعهده دارند و جیمز به عنوان کارگردان اصلی فعالیت می‌کند.

آلفونسو کوارون با کمپانی فیلمسازی خود یک قرارداد تلویزیونی کلی با اپل دارد و «عروج» دومین سریال تلویزیونی وی برای اپل تی وی است. او پیش از این سریال کوتاه «سلب مسئولیت» را ساخته بود که کیت بلانشت، کوین کلاین، ساشا بارون کوهن و لسلی منویل در آن بازی کردند. این سریال در اواخر سال ۲۰۲۴ پخش شد.

کوارون برای فیلم‌هایش ۱۱ نامزدی اسکار دریافت کرده است. او و کارلوس به طور مشترک نامزد بهترین فیلمنامه اصلی برای فیلم تحسین‌شده «و مادرت همچنین» به کارگردانی آلفونسو شدند. او سپس در سال ۲۰۱۴ ۲ جایزه اسکار - بهترین کارگردانی و بهترین تدوین - را برای فیلم «جاذبه» دریافت کرد و پس از آن در سال ۲۰۱۹ نامزدی بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری را برای فیلم «روما» کسب کرد. از دیگر آثار سینمایی او می‌توان به «فرزندان بشر» و «هری پاتر و زندانی آزکابان» اشاره کرد.

این سریال دومین پروژه همکاری بالف با اپل خواهد بود که در میان بازیگران فیلم «تنزینگ» اپل جای دارد. او بیشتر برای ایفای نقش اصلی‌ درام موفق «غریبه» از شبکه استارز شناخته می‌شود که پس از هشت فصل٬ اوایل امسال به پایان رسید. بالف برای بازی در آن سریال چهار نامزدی گلدن گلوب دریافت کرد. وی بازیگر «بلفاست»، «فورد در برابر فراری»، «حالا مرا می‌بینی» و «سوپر ۸» هم بود.