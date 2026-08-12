وزارت خارجه عراق: جولان خاک سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، وزارت خارجه عراق تصمیم کشور کلمبیا در به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جولان سوریه را به شدت محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه ای تاکید کرد: جولان خاک سوریه است و هیچ طرفی حق ندارد وضعیت حقوقی آن را تغییر دهد یا به اشغالگر مشروعیتی اعطا کند که هیچ گونه مبنای حقوقی ندارد. تصمیم کلمبیا هیچگونه اثر قانونی ندارد و واقعیت جدایی‌ناپذیر بودن جولان از سوریه را تغییر نمی‌دهد.

در این بیانیه آمده است: به رسمیت شناختن حاکمیت قدرت اشغالگر بر اراضی اشغالی رویه خطرناک و تضعیف کننده اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل به ویژه اصل احترام به حاکمیت کشورها و تمامیت عرضه آنها به شمار می‌رود.

وزارت خارجه عراق بار دیگر بر موضع همیشگی خود در مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های عربی تاکید و همبستگی کامل خود را با سوریه در حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کرد.