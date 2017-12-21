به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان ترک، وزارت امور خارجه ترکیه کاردار امارات را احضار کرد.

عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات یک توئیت ضد عثمانی که فخرالدین پاشا از اجداد اردوغان را متهم به غارت مدینه می کند، ریتوئیت کرده است که این اقدام با واکنش شدید مقامات ترکیه به ویژه اردوغان روبه رو شده و احضار کاردار امارات به وزارت خارجه ترکیه نیز در پی این اقدام بوده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز گذشته در سخنانی خطاب به وزیر خارجه امارات گفت: حد و حدود خود را بدان. زمانی که فجر الدین پاشا برای دفاع از مدینه رفته بود، اجداد تو کجا بودند؟!

وی در ادامه افزود: متأسفانه برخی در نزدیکی شما ادعاهای پوچ و بی اساسی دارند. حد خودتان را بدانید، این حرفهای شما بدین معنی است که این کشور را نمی‌شناسید، اردوغان را نمی‌شناسید و از اجداد ما هیچ چیز نمی‌ دانید.

لازم به ذکر است، فخرالدین پاشا از سال ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۹ فرماندار امپراطوری عثمانی در مدینه النبی بود.