تولیدات صنعتی ۵۴درصد صادرات سالانه مرکزی را به خود اختصاص می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی‌پور روز پنجشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان مرکزی در اراک با اشاره به آمار صادرات استان مرکزی اظهار داشت: سال گذشته استان مرکزی به میزان ۸۷۰میلیون دلار صادرات معادل یک میلیون و ۲۵۰هزار تن کالا داشته و براساس آمار گمرک ۸۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۶۷۰ میلیون دلار صادرات برای استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: صادرات حوزه صنعت استان معادل ۵۴درصد، حوزه فرآورده های پتروشیمی ۳۳درصد، حوزه معادن هفت درصد، حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی پنج درصد و سایر موارد نیز یک درصد در صادرات سال گذشته بوده اند و ۶۱درصد از صادرات استان نیز به کشورهای ترکیه، عراق، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان صادر می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: براساس آمار در هشت ماهه سال جاری باتوجه رویکردی که در بحث اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات با سیاست های دولت اعمال شد در حال حاضر بالغ بر یک میلیون تن صادرات به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار برای استان برآورد شده و بالغ بر ۲۴درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته ایم.

حاجی‌پور تصریح کرد: در حوزه آمار گمرکی به طور تقریبی بالغ بر ۵۴ درصد رشد داشته ایم و بسیاری از محصولات ما از گمرک استان خارج نمی شوند، اما جزو آمار عملکردی استان محاسبه شده اند، همچنین سهم صادراتی استان مرکزی با توجه به ارزیابی های انجام شده در حوزه صنعت معادل ۶۱ درصد برآورد شده و در هشت ماهه امسال حدود هفت درصد نسبت به سال گذشته صرفا در صادرات حوزه صنعت رشد داشته ایم.

وی ادامه داد: براساس آمار امسال صنایع پتروشیمی معادل ۲۷درصد، معدن سه درصد و کشاورزی یک درصد سهم صادراتی داشته اند و بخش عمده ای از کالاهای صادراتی را شمش آلومینیوم، الیاف مصنوعی، عایق رطوبتی، انواع شیشه، کاشی و سرامیک، سیمان، گل و گیاه و ماهی زینتی شامل می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: باتوجه به شاخص ها و معیارهای سازمان توسعه تجارت، کمیته ای متشکل از همکاران معاونت هماهنگی امور استانداری مرکزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، گمرک، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندارد، میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی، شرکت شهرک های صنعتی و سایر ارگان های مربوطه تشکیل داده ایم تا بررسی امور را در دست بگیریم.

حاجی‌پور بیان کرد: در این همایش از بالغ بر ۲۰صادرکننده برتر که توانسته اند براساس معیارهای توسعه تجارت عمل کنند و تعداد پنج واحد تولیدی که رتبه برتر کشوری را کسب کرده و همچنین از سه واحد صادر کننده ممتاز و برای اولین بار در کشور، از واحدهایی که برای نخستین بار صادرات داشته اند تقدیر به عمل آمد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ابراز داشت: استان مرکزی پنج میز تخصصی صادراتی آلومینیوم، عایق رطوبتی، گل و گیاه، ماشین آلات صنعتی و انار را در اختیار دارد که به درخواست تولید کنندگان پیشنهاد شده تا میز تخصصی تولید سنگ تزیینی به ویژه سنگ تراورتن را هم به استان مرکزی اختصاص دهند زیرا تولید سنگ تراورتن استان مرکزی دارای برند کشوری است، همچنین استان مرکزی در عرصه خدمات فنی و مهندسی نیز رتبه دوم کشوری را در اختیار دارد.