بازار اراک به عنوان هویت تاریخی این شهر حفظ و مرمت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از بازار تاریخی اراک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازه های بازار تاریخی و کم نظیر شهر اراک که به عنوان هویت و شناسنامه و نبض اقتصاد تاریخی این شهر شناخته می شود، متاسفانه بر اثر گذشت زمان و به علت عدم رسیدگی طی ده سال گذشته دچار آسیب جدی شده است.

وی افزود: چنانچه به سرعت به وضع این مجموعه تاریخ رسیدگی صورت نگیرد و تمهیدات لازم به کار بسته نشود، قطعا دچار آسیب های جدی تر و جبران ناپذیر خواهد شد.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: برای حفظ این مجموعه تاریخی که به عنوان شناسنامه شهر اراک شناخته شده، همه باید کمک کنیم تا این هویت کهن از شرایط بیمارگونه امروز نجات پیدا کند.

براساس این گزارش آقازاده بیان داشت: هم اکنون کانال توزیع برق در زیر بازار اراک در حال احداث می باشد، فکر می کنم این اقدام خیلی از مسایل و مشکلات تاسیساتی و خطرات احتمالی بازار را کاهش داده و برطرف کند.

وی تصریح کرد: حدود هشت میلیارد تومان از اعتبارات تخصیص یافته سفر رییس جمهور به استان مرکزی باقیمانده که مطالبه آن حتما در هفته آتی در ملاقات با معاون رییس جمهور مطرح خواهد شد تا به مرمت بازار اراک اختصاص یابد.

آقازاده ادامه داد: در این زمینه استانداری هم کمک مالی کرده، اما این مبلغ با توجه به حجم اعتبار لازم قابل توجه نیست، سعی داریم در سال آینده رقم خوبی را به این مهم اختصاص دهیم و اعتبارات بیشتر اخذ شود.

استاندار مرکزی اظهار داشت: انتظار داریم باتوجه به اینکه مالکیت بخش عمده از بازار اراک در اختیار اداره کل اوقاف است، در این خصوص مشارکت کند؛ شهرداری تاکنون بیش از یک میلیارد تومان در این زمینه مساعدت و همچنین حمام تاریخی میدان «ارگ» اراک را بازسازی کرده که آماده بهره برداری است.

آقازاده با اشاره به اینکه در این حوزه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بایستی تمام تلاش خود را به کار بندد، بیان داشت: قرار است کارگروه ویژه ای به سرپرستی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور دستگاه های مرتبط تشکیل شود تا ضمن پیگیری مسائل بازار تاریخی اراک، کار ثبت جهانی این بنای تاریخی را تسریع ببخشیم.