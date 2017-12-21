روستاهای بالای ۲۰خانوار آذربایجان غربی از آب آشامیدنی برخوردارند

کاظم محمدی اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درحال حاضر بیش از ۷۰ درصد روستاهای استان تحت پوشش خدمات شرکت آب وفاضلاب روستایی قرار دارند اظهارداشت: هم اکنون تمامی روستاهای بالای ۲۰خانوار آذربایجان غربی از آب آشامیدنی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: باعنایات مقام معظم رهبری، اعتبارات قابل توجهی ازمحل صندوق توسعه ملی برای آبرسانی به روستاها اختصاص یافته که با اجرای طرح های آبرسانی، تحولی بزرگ دراین زمینه صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی اعتبارات مصوب برای سال جاری را یک هزارو۱۴۰میلیارد ریال اعلام و اظهارداشت: این اعتبارات ازمحل اعتبارات توازن منطقه ای، صندوق توسعه ملی وردیف ملی به تصویب رسیده است.

وی گفت: ازمحل اعتبارات مصوب، عملیات آبرسانی به ۱۴۰ روستا دربرنامه ریزی ها پیش بینی شده که با اجرای آنها ۷۵هزارنفر جمعیت روستایی ازآب آشامیدنی پایداروبهداشتی برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی گفت: آب آشامیدنی درروستاهای آذربایجان غربی از کیفیت بالایی برخورداراست وبرای کنترل آن، آزمایشات مستمر انجام می گیرد.

محمدی اقدم اظهار داشت: برای کنترل کیفی آب آشامیدنی روستائیان، آزمایش های لازم بطور جدی انجام وکلرزنی نیز به صورت برنامه ریزی شده انجام می گیرد.

وی گفت: در حال حاضر ۹۹۹ سامانه کلرزنی در ایستگاه های پالایشی نصب شده که درنتیجه آزمایش های مستمر وجدیت دراین امر، مطلوبیت آب آشامیدنی ازنظر میکروبی ۹۸.۵ درصد و مطلوبیت لحاظ کلر باقی مانده نیز ۹۷.۲ درصد است.