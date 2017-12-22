به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که تیم فوتبال پاری‏‌سن ژرمن برای تور زمستانی به دوحه سفر کرده، نیمار مدعی شده به ترکیب بازیکنان این تیم امیدوار است و معتقد است که در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا آن‌ها رئال مادرید را حذف می‏‌کنند.

ستاره برزیلی در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: می‎خواهیم تاریخ‎ساز شویم و هرکار لازم باشد انجام می‎دهیم تا رئال مادرید را حذف کنیم. می‎دانیم که بازی سختی پیش رو داریم، مخصوصا که بازیکنان این تیم برای مدتی طولانی در کنار هم کار کرده‎اند. همچنین به دنبال سومین قهرمانی پیاپی در این مسابقات هستند.

نیمار در ادامه گفت به نظرش شانس هر بازیکنی برای رسیدن به توپ طلا زمانی بیشتر می‌‏شود که به تیمش کمک کند تا جام‎های بیشتری کسب کند: همه چیز فقط به من ربط ندارد. به این که هم‎تیمی‏‌هایم چه می‎کنند و تیممان در رقابت‎های این فصل چه جام‎هایی کسب می‏‌کند هم ربط دارد. البته که جام جهانی هم مهم است، اول از همه تیم ما باید کارها را به خوبی انجام دهد.