به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که تیم فوتبال پاریسن ژرمن برای تور زمستانی به دوحه سفر کرده، نیمار مدعی شده به ترکیب بازیکنان این تیم امیدوار است و معتقد است که در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا آنها رئال مادرید را حذف میکنند.
ستاره برزیلی در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: میخواهیم تاریخساز شویم و هرکار لازم باشد انجام میدهیم تا رئال مادرید را حذف کنیم. میدانیم که بازی سختی پیش رو داریم، مخصوصا که بازیکنان این تیم برای مدتی طولانی در کنار هم کار کردهاند. همچنین به دنبال سومین قهرمانی پیاپی در این مسابقات هستند.
نیمار در ادامه گفت به نظرش شانس هر بازیکنی برای رسیدن به توپ طلا زمانی بیشتر میشود که به تیمش کمک کند تا جامهای بیشتری کسب کند: همه چیز فقط به من ربط ندارد. به این که همتیمیهایم چه میکنند و تیممان در رقابتهای این فصل چه جامهایی کسب میکند هم ربط دارد. البته که جام جهانی هم مهم است، اول از همه تیم ما باید کارها را به خوبی انجام دهد.
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