به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رجبی در مورد آیت الله حائری شیرازی با اشاره به این نکته که حضرت امیر(ع) می فرمایند:«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْ ءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»؛ بیان کرد: مرحوم آیت الله حائری شیرازی(ره)، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم بودند. ایشان در دوران طلبگی از حضور اساتید برجسته حوزه علمیه، همانند؛ حاج آقا بهاءالدین محلاتی(ره)، آیت الله بروجردی، آیت الله اراکی و حضرت امام(ره) و همچنین آیت الله داماد، که به واقع یکی از استوانه های مهم حوزه علمیه بودند، بهره جستند.

وی عنوان کرد: این شخصیت بزرگوار، بعد از بهره گیری از این معادن برجسته علمی و عملی، شاگردان بسیاری را هم در حوزه علمیه قم و هم در شیراز تربیت نمودند. ایشان به همراه آیت الله قدوسی و آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح، یکی از اساتید مهم مدرسه حقانی در دوران پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی بودند.

آیت الله حائری شیرازی در حدود ده سال با ایجاد جلسات مداوم برای دانش آموزان نظام آموزشی و پرورشی شهرستان شیراز، نسلِ بسیار موفق و متدینی را، در آن سامان تربیت نمودند

قائم مقام مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره) ادامه داد: این عالم ربانی در استان فارس، فوق العاده به بحث تعلیم و تربیت دانش جویان و محققین علوم دینی اهتمام داشتند. ایشان در حدود ده سال با ایجاد جلسات مداوم برای دانش آموزان نظام آموزشی و پرورشی شهرستان شیراز، نسلِ بسیار موفق و متدینی را، در آن سامان تربیت نمودند.

وی ابراز کرد: نمونه هایی از این دانش آموختگان، بحمدالله؛ امروزه در سطوح بالای مدیریتی نظام اسلامی مشاهده می شوند که این نکته، برکات و فضائل وجودی این عالم بزرگوار(ره) را، منعکس می نماید.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با اشاره به این نکته که مرحوم حائری(ره) از بُعد آثار علمی نیز، بحق یکی از بزرگترین محققین و مؤلفین دوران کنونی بوده اند، افزود: از ایشان در حدود بیست جلد کتاب منتشر شده است و مقادیر زیادی نیز پژوهش و تحقیق به یادگار مانده است که ان شاالله؛ بیت محترم و بازماندگان ایشان در نشر و ارائه این آثار همت گمارند و بتوانند این تحقیقات را به محققین عرصه علم و معرفت ارائه نمایند.

آیت الله رجبی تصریح کرد: مرحوم حائری شیرازی از منظر حضور در کوران انقلاب اسلامی و حضور در عرصه های مبارزاتی در دوران نهضت حضرت امام(ره) نیز، همواره مدافع و مرّوج آثار و اندیشه های حضرت امام(ره) بودند؛ ایشان در این مسیر، متحمّل مشقات فراوانی از قبیل؛ دستگیری و شکنجه و زندان و همچنین تبعید نیز شدند. ایشان زمانی که در شیراز حضور داشتند، بطور مداوم بین استان فارس و استان قم در رفت و آمد بودند و اندیشه ها و نامه ها و دستورات حضرت امام(ره) در باب نهضت اسلامی را، دریافت و منتقل و منتشر می کردند.

وی بیان کرد: این مجاهد نستوه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، با حضور در عرصه های گوناگون، همانند دوران دفاع مقدس، همواره؛ همراه و هم گام حضرت امام خمینی(ره) بودند.

ایشان معتقد بودند که رهبری انقلاب، می بایست بر عهده فردی واحد قرار بگیرد

قائم مقام مؤسسه امام خمینی (ره) با بیان این نکته که مرحوم حائری بعد از رحلت حضرت امام خمینی(ره) و در جلسه خبرگان رهبری، جهت تعیین جانشینی حضرت امام(ره) صراحتاً با بحث شورایی برگزار شدن رهبری انقلاب، مخالفت نمودند، ادامه داد: ایشان معتقد بودند که رهبری انقلاب، می بایست بر عهده فردی واحد قرار بگیرد.

آیت الله رجبی اظهار کرد: ایشان با توجه به موازین شرعی وعقلی در انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای(دامت برکاته) در نشست خِبرگان رهبری، قیام نمودند و از ولایت و رهبری امّت و انقلاب، توسط ایشان دفاع نمودند.

وی تصریح کرد: آیت الله حائری(ره) در کارنامه انقلابی خود، سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی را نیز دارند و در دوران حضور در این نهاد انقلابی، منشآ خدمات و ثمراتی نیز بودند.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه ابراز کرد: ایشان در دوران حیات حضرت امام(ره) نماینده ایشان و امامت جمعه شهرستان شیراز را بر عهده داشتند. این وظایف و مسئولیت ها به واقع نشان دهنده توانایی ها و توانمندی های ایشان و همچنین حُسن اعتماد حضرت امام (ره) به ایشان می بود؛ مرحوم حائری(ره) از منظر روحیات و کمالات و وجوهات الهی و انسانی، بحق یکی از مظاهر بزرگ تعبد و تقوا و سعه صدر بودند. ایشان با صبر و بردباری مثال زدنی ای که داشتند، در مقابل مخالفین و منتقدین حضور می یافتند و حتی در مقابل اهانت ها و توهین ها نیز، هرگز از صراط عدالت خارج نمی گشتند.

آیت الله رجبی با اشاره به این مسئله که مؤلفه مهم دیگر در زندگانی این مجاهد انقلابی، بحث اغماض و گذشتی است که ایشان داشتند، افزود: با عنایت به این بحث، می بایست گفت که ایشان هرگز در برابر دستورات و فرامین دین کوتاهی نمی کردند و پیوسته سعی داشتند در صراط دین و بایسته های الهی قدم بردارند و از آنها عدول ننمایند.

آیت الله حائری(ره)، بِجد و فوق العاده در بحث های مرتبط با بانکداری اسلامی و موارد بحث برانگیز نظام اقتصادی ایران، تمرکز و اهتمام داشتند و بارها در سخنان و گوشزد هایی که ارائه می کردند، نظام رَبوی جاری در ساختار اقتصادی و بانکی را، مورد عتاب و سرزنش قرار می دادند

وی عنوان کرد: آیت الله حائری(ره)، بِجد و فوق العاده در بحث های مرتبط با بانکداری اسلامی و موارد بحث برانگیز نظام اقتصادی ایران، تمرکز و اهتمام داشتند و بارها در سخنان و گوشزد هایی که ارائه می کردند، نظام رَبوی جاری در ساختار اقتصادی و بانکی را، مورد عتاب و سرزنش قرار می دادند.

قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار کرد: در دوران موسوم به دوران هشت ماهه فتنه و جریانات بعد از انتخابات سال 88 ایشان تمام قد در راه دفاع از انقلاب و آرمان های نظام اسلامی وارد میدان شدند و نسبت به آن اعلام موضع نمودند.

وی تصریح کرد: مرحوم حائری شیرازی در باب مسائل کشاورزی و صنعتی نیز، دیدگاه ها و تحقیقاتی را در مقؤله بهبود بخشیدن به این شاخصه ها، پیگیری و مداومت کرده بودند وپیوسته اعتقاد داشتند که مسائل زیربنایی و اقتصادی نظام اسلامی، می بایست در چارچوب تحقیقات بومی و اسلامی، نوسازی و تجهیز شوند.

آیت الله رجبی افزود: آیت الله حائری شیرازی(ره) بسیار در بحث تبدیل دست آوردهای نظام آموزشی و پژوهشی کشور، به مدارِ دست آوردهای اسلامی و تحقق علوم انسانی اسلامی، اهتمام داشتند.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه ادامه داد: به واقع ویژگی برجسته ایشان که به تعبیری نقطه کمال ایشان نیز تبیین می گردد، همان بحثِ تواضع و فروتنی است که ایشان در مواجهه با دیگران دارا می بودند، بنده با توجه به برخوردهای بسیار نزدیک و حضور در جلسات متفاوت و گوناگون، همیشه می دیدم که ایشان فوق العاده، تواضع و فروتنی دارند و هیچگاه خود را نسبت به دیگران در مقام بالاتری احساس نمی کردند.

قائم مقام مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره) گفت: صفای باطن ایشان به خوبی در گفتار و بیانات ایشان معلوم و مشهود می بود، به واقع ذره ای ریا و تزویر در ایشان وجود نداشت و این مسئله را تمام افرادی که با ایشان در ارتباط بوده اند، اذعان دارند. ایشان با توجه به مقام و موقعیتی که داشتند به هیچ وجه، اهل خود نمایی و بزرگ بینی نبودند و پیوسته در برخوردها و مناسبات، سعی می کردند نسبت به سایرین رأفت و مهربانی داشته باشند.

آیت الله رجبی با بیان این مسئله که بی آلایشی این شخصیت مجاهد قطعاً می تواند الگویی بی بدیل برای تمامی تلاشگران عرصه علم و اندیشه، چه در حوزه و چه دانشگاهی باشد، ادامه داد: ایشان در جلساتی که بحث ها فوق العاده بالا می گرفت بسیار با ادب و متانت برخورد می کردند و بنده؛ هرگز تندخویی و عصبیّتی از ایشان سراغ ندارم.

وی بیان کرد: ادب اسلامی ایشان در محاوره ها و گفتگو ها، به واقع زبانزد می بود، اینجانب شخصاً، بارها با آن مواجه شده بودم و از آنها تأثیرات فراوانی دریافت نموده ام.

این استاد و محقق حوزه افزود: آیت الله حائری شیرازی(ره)عشق و علاقه فوق العاده ای به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) داشتند و این نکته بارز در درس های اخلاقی ایشان به خوبی مشهود و معلوم می بود، در همین مسیر می بود که دروس اخلاق ایشان، یکی از پُر حضورترین و زبانزد ترین جلسات اخلاق می بود و مستمعین ایشان، فوق العاده نسبت به جلسات ایشان تعلق خاطر داشتند.

وی با اشاره به این نکته که صداقت و صمیمیت ایشان قطعاً می تواند نمونه ای کامل، برای همه تلاشگران حوزه های علمیه باشد، ادامه داد: طلّاب جوان ما می بایست با الگو گرفتن از این منش و مشیء برجسته، در برخورد و تعامل با دیگران استفاده نمایند و با سعه صدر و گوشی شنوا، پذیرای نقطه نظرات دیگران باشند.

آیت الله رجبی در خاتمه خاطر نشان کرد: امیدواریم انفاس قدسی ایشان در عالم ملکوت نیز، پشتیبان نظام و نسل جوان ایران اسلامی و مراکز دینی ما باشد و ما بتوانیم قدردان وجود مبارکی باشیم که، از دست داده ایم.