کامران سلیمانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خرید گندم سال آینده با توجه مصوباتی که از طریق وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولت ایران ابلاغ شد قرار بر این است که تغییرات گسترده ای با هدف ارتقای کیفیت مراکز صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایلام از فراخوان ثبت نام مراکز خرید گندم به منظور تهیه فضای مناسب و تهیه انبار ذخیره گندم خبر داد.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در این راستا مد نظر است و از هم اکنون باید در مورد آن اقدام شود فراخوانی است که در رابطه با مراکز خرید گندم اعلام کرده ایم.

وی اضافه کرد: امیدوار هستیم که همه اشخاص حقیقی و حقوقی و افرادی که دارای فضای ذخیره سازی، امکانات و نیز تجهیزات خرید هستند تا پنجم دی ماه بتوانند در این راستا ثبت نام کنند.

سلیمانی پور تصریح کرد: ما این فراخوان و شرایطی که این مراکز دارند به همه ادارات جهاد کشاورزی شهرستان ها اعلام کرده ایم، افراد می توانند از این طریق شرایط فراخوان را بگیرند و اگر امکان این همکاری در این زمینه وجود داشته باشد پس از بررسی در کمیته فنی با این شرکت ها عقد قرارداد می شود.