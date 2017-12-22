به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل افزود: در ۴۰ سال اخیر تمام رؤسای جمهور آمریکا درصدد اجرای نقشه جدید خاورمیانه بودند و این نقشه براساس امنیت اسرائیل تدوین شده است.

وی با بیان اینکه آمریکا به خاطر انرژی و امنیت رژیم صهیونیستی به اوضاع خاورمیانه حساس است، تصریح کرد: در نقشه جدید چند امر لحاظ شده است. اول تجزیه منطقه، دوم نا امنی دائمی و سوم حفاظت از حکومت های دست نشانده و مزدور.

تسلیت به حضرت عیسی به‌خاطر جنگ و جنایت برعلیه ملت‌ها

نماینده ولی فقیه در استان با تبریک سالروز ولادت حضرت عیسی به عالم مسیحیت و تسلیت به حضرت عیسی یادآور شد: تسلیت از اینکه ۷۰ سال است با دستور آمریکایی ها در قدس خون ریخته می شود؛ تسلیت به خاطر محاصره یمن و اینکه این کشور با سلاح آمریکایی ها بمباران و در جنگ می سوزد، جنگ مظلومانه ای که تاکنون جان ۶۰ زن و کودک را گرفته است.

وی ادامه داد: تسلیت به خاطر محاصره اقتصادی دولت ها و ملت ها از سوی مسیحی ها و دست زدن به بدترین جنایت ها، تسلیت به خاطر ۱۱ سال محاصره دو میلیون انسان در غزه. تسلیت به خاطر هولوکاست های واقعی در عالم اسلام. تسلیت به خاطر دخالت های نظامی آمریکا در دنیا و هشت سال جنگ ظالمانه ای که به ایران اسلامی تحمیل شد.

تهدید اعضای سازمان ملل آخرین تحفه دموکراسی غربی بود

عاملی تهدید رای دهندگان به عدم انتقال مرکزیت اسرائیل به قدس در مجمع عمومی سازمان ملل توسط آمریکا را آخرین تحفه دموکراسی غربی برشمرد و بیان داشت: نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل تهدید کرد که اسامی کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت دهند ثبت و به حساب آنها می رسد. ترامپ نیز تهدید کرد که حمایت های مالی را از این کشور ها قطع می کند.

وی این اقدام بی شرمانه را حرکت به سمت دیکتاتوری مطلق برشمرد و متذکر شد: دیگر هیچ کشور و هیچ دولت و ملتی آزاد نیست و مفهوم آزادی و دموکراسی توسط آمریکا دفن و برای آن فاتحه خوانده شده و بر روی سنگ قبر آن نوشته شده «زمان آزادی ملت ها گذشت؛ زمان، زمان بردگی کل دنیا در برابر آمریکاست».

آمریکا دنیا را به سمت دیکتاتوری مطلق می‌برد

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: این اقدام وقیحانه آمریکا اولین بدعت خطرناک در تاریخ سازمان ملل است و جا دارد با این جنایت در کل دنیا عزای عمومی اعلام شود اما دنیا مثل قبرستان خاموش است.

وی افزود: آنها در این اواخر دیده اند رژیم آل سعود در لبه سقوط است و لذا دستور تغییر روش به آنها داده اند. این تغییر بر دو بخش است: فاصله گرفتن از وهابیت و لیبرالیته کردن عربستان و سرزمین وحی که خود اهانت بزرگی به مکه و مدینه و کل مسلمان ها و اهانت به اسلام است.

عاملی اقدامات اخیر بن سلمان را در همین راستا دانست و عنوان کرد: آنها حتی در برابر اجرای مسابقه ملکه زیبایی در عربستان و کشف حجاب و ایجاد سواحل اختلاط اعلام آمادگی کردند و با خوانندگی زنان خواننده در تلویزیون رسمی عربستان کار خود را شروع کردند.

عربستان صلاحیت امیر حج شدن را ندارد

وی با تاکید بر اینکه عربستان با این اقدامات مکانت دینی و معنوی خود را از دست داده و دیگر صلاحیت امیر حج شدن را ندارد، افزود: کشورهای اسلامی باید در این خصوص اقدام کنند.

خطیب جمعه اردبیل یادآور شد: از همه مهمتر وقوع این خلاف های بین شرع در برابر چشمان مفتیان وهابی و حمایت آنها از این کارهای خلاف شرع است. از این اتفاق شوم معلوم می شود که مفتیان سعودی نه اهل سنت بلکه اهل هوا و هوس و اهل دنیا هستند و این بدترین ضربه به پیکره سست وهابیت در دنیا است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم تداوم کمک ها به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، از کمک نقدی و غیرنقدی ۱۸ میلیارد ریالی مردم اردبیل به زلزله زدگان غرب کشور قدردانی کرد.