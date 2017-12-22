به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پس از توقف یک به یک تیمش برابر سایپا در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه پاس قوامین گفت: نیمه اول دو تیم بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند و شانس مسلمی برای گلزنی بوجود نیامد. البته بازیکنان تیم ما قبل از خودت گل جسارت نداشتند اما بعد از گل جسارتشان را نشان دادند و فرصت های گلزنی زیادی ایجاد کردند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: بدشانسی نمی‌خواهد گریبان ما را رها کند. بازی یک بر صفر باخته را مساوی کردیم مثل بازی با پرسپولیس که دو بار به بازی برگشتیم. اما با وجود موقعیت های زیادی که در نیمه دوم داشتیم نتوانستیم به گل برسیم.

کرانچار در مورد نتایج این تیم نیز گفت: با وجود نتایجی که گرفتیم هواداران همیشه از تیم حمایت می‌کنند، تیم هم تلاش می‌کند تا رضایت هواداران را جلب کند و در بازی‌های آینده بهتر نتیجه بگیریم.