به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا دیدار رفت ال کلاسیکو را روز شنبه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار کرده اند که در پایان تیم بارسلونا ۳ بر صفر میزبان خود را شکست داد.

نیمه نخست این بازی با برتری میزبان همراه بود. تیم رئال مادرید که در ورزشگاه اختصاصی خود بازی می کرد در همان دقیقه ۲ توسط رونالدو به گل رسید که البته در موقعیت آفساید قرار داشت و داور هم آن را نپذیرفت.

تیم رئال مادرید فشار خود را ادامه داد و در دقیقه یازدهم یک موقعیت خوب دیگر را توسط رونالدو از دست داد. بارسلونا در این دقایق بر بازی مسلط نبود.

بارسلونا در دقیقه ۱۷ نخستین حمله نصفه و نیمه خود را انجام داد که پاس سرخی روبرتو به پائولینیو نرسید.

رئال مادرید که در تمامی نقاط زمین پرسینگ را در دستور کار داشت اجازه نمی داد بارسلونا در میانه میدان بازی معمول خود را به نمایش بگذارد و آبی اناریها تنها به دفاع کردن مشغول بودند.

در دقیقه ۳۰ لیونل مسی با پاس عالی خود پائولینیو را در موقعیت خوبی قرار داد که ضربه او با دفع ناواس همراه شد و به کرنر رفت.

یک دقیقه بعد نوبت به رونالدو رسید تا در موقعیت گلزنی قرار گیرد با این حال تراشتگن با پا شوت پای چپ ستاره رئال مادرید را به کرنر فرستاد.

در دقیقه ۳۴ رئال مادرید خلق موقعیت کرد اما بنزما این فرصت را از دست داد.

تیم بارسلونا در دقیقه ۳۹ فرصت خوبی برای زدن گل داشت. فرار مسی از چپ و سانتر او با ضربه سر پائولینیو همراه شد که بار دیگر ناواس آن را دفع کرد.

در دقیقه ۴۲ نیز ضربه سر زیبای بنزما به شکل خطرناکی از کنار تیر عمودی دروازه بارسلونا به بیرون رفت تا نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

در نیمه دوم بارسلونا بر خلاف نیمه نخست شروع بهتری داشت. شاگردان والورده با پاسکاری های متوالی توپ را در اختیار گرفتند و اجازه ندادند رئال مادرید شروعی توفانی داشته باشد. این روند باعث شد بارسلونا کاملا نیمه مربیان را از آن خود کند و در سانتیاگو برنابئو ال کلاسیکو را فتح کند.

نخستین موقعیت جدی آبی اناری ها در این نیمه را جوردی آلبا در دقیقه ۵۲ با فرار از چپ و پاس به بیرون برای سوارز خلق کرد که توپ او را ناواس دفع کرد.

بارسلونا در دقیقه ۵۴ به گل رسید. لوئیس سوارز زننده این گل بود. راکیتیچ در میانه میدان صاحب توپ شد و با پیشروی توپ را برای سرخی روبرتو فرستاد که او هم با پاس عرضی طلایی سوارز را در موقعیت گل قرار داد و مهاجم اروگوئه ای کار را تمام کرد.

تیم بارسلونا بازی خوب خود را بعد از این گل هم تداوم بخشید. بعد از اینکه آبی اناری ها یک موقعیت دیگر را از دست دادند در دقیقه ۶۴ توسط لیونل مسی به گل دوم خود رسیدند.

بارسلونا در پی یک هجوم همه جانبه توانست به گل دست یابد اما کارواخال مدافع راست رئال مادرید قبل از این صحنه توپ را با دست دفع کرد و داور یک ضربه پنالتی برای بارسلونا اعلام کرد و کارواخال را هم اخراج کرد. لیونل مسی این ضربه را به گل تبدیل کرد. این پانزدهمین گل فصل لیونل مسی بود.

لئو مسی بعد از این گل روی یک حرکت انفرادی تا آستانه گل سوم بارسلونا پیش رفت اما ضربه نسبتا آرام او را ناواس مهار کرد.

زیدان بعد از این اتفاقات تغییراتی را ایجاد کرد. گرت بیل و آسنسیو به میدان آمدند. رئال مادرید که بعد از این تعویض ها جان گرفته بود در دقیقه ۷۹ می توانست دروازه بارسلونا را باز کند اما ضربه گرت بیل را تراشتگن استثنایی با پا دفع کرد. بیل با شوت محکم خود یک بار دیگر تراشتگن را به واکنش وا داشت.

بارسلونا این حملات رئال را با یک ضد حمله توسط نلسون سمدو پاسخ داد. ناواس در حالت تک به تک توپ مدافع هافبک پرتغالی را دفع کرد.

رئال مادرید در ادامه روی ضربه راموس تا آستانه گل پیش رفت که تراشتگن بار دیگر دروازه را بسته نگه داشت. در دقایق پایانی بار دیگر حرکت مسی خطرناک بود که نتیجه ای نداشت.

بارسلونا در دقیقه ۹۳ به گل سوم نیز رسیدند. لیونل مسی با حرکت خوب خود توپ را به الکس ویدال رساند تا بازیکن تازه وارد بارسلونا گل سوم را به ثمر برساند و یک برد بزرگ برای بارسلونا رقم بخورد.

آبی اناری ها که در نیمه مربیان حریف را تحت کنترل خود قرار داده بودند با این برد ارزشمند ۴۵ امتیازی شدند و با اقتدار در صدر جدول ایستادند. رئال مادرید با ۳۱ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد.