اِعمال فشار بر کره شمالی تا خلع سلاح کامل هسته ای ادامه می یابد!

به گزارش خبرگزاری مهر، «هیتر نائورت» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به تصویب قطعنامه تحریمهای کره شمالی در شورای امنیت در یک پیام توئیتری نوشت: «تیلرسون [وزیر خارجه آمریکا] و نیکی هیلی [سفیر آمریکا در سازمان ملل] بر این نکته توافق کردند: لازم است اِعمال فشار بر کره شمالی تا خلع سلاح کامل هسته ای [این کشور] ادامه یابد».

«دونالد ترامپ» روز جمعه در واکنش به تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای وضع تحریمهای جدید علیه پیونگ یانگ در شورای امنیت سازمان ملل متحد مدعی شد که «جهان خواستار صلح است، نه مرگ!»

گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به اتفاق آراء قطعنامه ای را به تصویب رساند که تحریمهای جدیدی را علیه کره شمالی وضع می نماید.

تحلیل گران بر این باورند که تصویب و اجرای این قطعنامه، تأثیری قابل توجه بر شرایط اقتصادی کره شمالی خواهد گذاشت.

دولت آمریکا پیش نویس این قطعنامه را به بهانه آخرین آزمایش موشک بالستیک قاره پیما توسط پیونگ یانگ، تهیه و به شورای امنیت ارائه کرد.

مطابق این قطعنامه صادرات حدود ۹۰ درصد از محصولات نفتی پالایش شده به کره شمالی ممنوع می شود و بدین ترتیب، میزان واردات این محصولات به ۵۰۰ هزار بشکه در سال کاهش خواهد یافت. این قطعنامه همچنین خواستار بازگشت اتباع کره شمالی شاغل در کشورهای خارجی به موطن خود ظرف ۲۴ ماه می شود.

طبق مفاد این قطعنامه، میزان عرضه نفت خام به کره شمالی به ۴ میلیون بشکه در سال کاهش می یابد. شایان ذکر است که دولت آمریکا از چین خواسته است تا عرضه نفت به این کشور همجوار و متحد خود را محدود نماید.

پیش نویس این قطعنامه روز پنج شنبه به ۱۵ عضو شورای امنیت ابلاغ شد. بنا به اظهارات تعدادی از دیپلماتهای آگاه، مقامات آمریکا طی یک هفته گذشته با همتایان چینی خود پیرامون پیش نویس این قطعنامه مذاکره کرده اند.

این قطعنامه دهمین قطعنامه (از سال ۲۰۰۶) است که به بهانه برنامه های موشکی و هسته ای کره شمالی تحریمهای جدیدی علیه این کشور وضع می نماید.

سفیر ژاپن در سازمان ملل متحد گفت که این قطعنامه با رأی موافق تمام اعضای شورای امنیت به تصویب رسید.