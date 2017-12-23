مسافربری شدن فرودگاه پیام سود اقتصادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام که پیش از ظهر شنبه انجام شد، اظهار کرد: توجه به تاریخچه این منطقه و فرودگاه بیانگر احساس نیاز به این مجموعه است.

آذری جهرمی در بخش دیگری تاکید کرد: زمانی که شرکت پست برای حمل و نقل از فرودگاه امام خمینی (ره) استفاده می کند نشان دهنده رقابت در این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه با اضافه شدن بخش مسافربری به این منطقه می توان شاهد سود اقتصادی خوبی بود، افزود: انجام مطالعات اقتصادی برای راه اندازی بخش فرودگاهی لازم است اما باید در وهله نخست نسبت به مسائلی چون معارضین و بحث زباله حاشیه این منطقه تدبیری اندیشیده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه البرز از بعد زیرساختی، نزدیکی به پایتخت و واردات بستر خوبی برای جذب سرمایه گذاران دارد، خاطرنشان کرد: منطقه باید به لحاظ زیرساختی تکمیل و تجهیز شود، نبود برخی امکانات نظیر تلفن مطلب خوشایندی نیست که توسط برخی مراجعه کنندگان مطرح می شود.

وی انجام مطالعات در این منطقه را اقدامی مثبت عنوان کرد و ارزیابی این مهم را به شورای راهبری ارجاع داد و گفت: مجمع منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام بایستی ایجاد شود.

آذری جهرمی بیان کرد: یکی از مهم ترین پروژه های اقتصاد مقاومتی که مولد و اشتغال زا است، منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام است لذا امیدواریم با انجام این پروژه شاهد رونق اقتصادی باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید ببینیم ترویج ظرفیت های این‌ منطقه موجب استقبال سرمایه گذاران می شود یا خیر، در غیر این صورت باید موانع شناسایی و برطرف شود، ادامه داد: درصدد هستیم مقدمات اولیه در خصوص تبدیل سازمان فناوری اطلاعات به سازمانی توسعه ای به تصویب برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه گفت: امیدواریم باری دیگر رونق به این منطقه بازگردد.