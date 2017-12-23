صدور پلاک ویژه برای خودروهای تاریخی آغاز شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی اعلام کرد: صدور پلاک تاریخی برای وسیله‌های نقلیه تاریخی از سوی ”دبیرخانه کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی“ آغاز شده و هم اکنون ۷۰۰ دستگاه خودرو در انتظار کارشناسی پلیس راهور ناجا هستند.

او خاطرنشان کرد: با معرفی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به‌عنوان دبیرخانه کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی، طی یک ماه گذشته برای ۴۱ دستگاه وسیله نقلیه که دارای ارزش تاریخی هستند، پلاک صادر و به مالکان آن‌ها تحویل داده شده است. همچنین ۴۷ خودرو برای دریافت پلاک به پلیس راهور معرفی شده‌اند.

مونسان ادامه داد: از میان حدود ۲ هزار خودرویی که تاکنون درسایت دبیرخانه به آدرس www.icvc.taci.ir ثبت‌نام کرده‌اند، بیش از ۳۰۰ دستگاه خودرو، مورد کارشناسی اولیه قرار گرفته‌اند.

او در خصوص فرآیند تصویب و پلاک‌گذاری خوردوهای تاریخی تصریح کرد: در این زمینه چند گروه کارشناس با دبیرخانه همکاری می‌کنند، یک گروه کارشناسانی که خودروهای تاریخی را بررسی می‌کنند، کارشناسانی از ناجا و گروه دیگر کارشناسانی که در کارگروه وسیله‌های نقلیه تاریخی، اسناد را مورد بررسی قرار می‌دهند. بعد از اتمام کار، این اسناد در قالب صورتجلسه و تأییدیه همراه با شناسه میراث‌فرهنگی، از طریق سازمان متبوع، به پلیس راهور ارائه می‌شود. در پایان فرآیند، پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به صدور پلاک برای این خودروها اقدام می‌کند.

رئیس مجمع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با اشاره به تسریع روند واگذاری پلاک‌های تاریخی، گفت: روند صدور پلاک تاریخی با کمیت و کیفیت در حال انجام بوده و از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مشکلی وجود ندارد.

او درباره مزایای اجرای طرح صدور پلاک تاریخی برای خودروهای بالای ۲۵ سال افزود: قرار بر این است که با صدور این پلاک‌ها، از خودروهای تاریخی به‌عنوان اشیایی ارزشمند صیانت و حفاظت شود و افزون بر حفاظت اصولی، از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها و رالی‌های گردشگری، این خودروها به یکی از جاذبه‌های بصری و میراثی تبدیل شوند.

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۹، تشکیل شد تا خودروهای ارزشمند و تاریخی پس از بررسی ازسوی کارشناسان دبیرخانه متشکل از اعضای سازمان میراث‌فرهنگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط‌زیست، وزارت ورزش و جوانان، نیروی انتظامی و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی حفظ شوند. همچنین با توجه به اینکه مسئولیت دبیرخانه این کارگروه بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی واگذار است، مرجع رسمی انتشار اخبار این حوزه بر عهده سایت دبیرخانه، مستقر در کانون خواهد بود.

او از عضویت نمایندگان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در کمیسیون‌های بین‌المللی تاریخی FIA، معلولیت و قابلیت دسترسی FIA و شورای گمرکی اتحادیه بین‌المللی جهانگردی و فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) خبر داد و افزود: در کمیسیون بین‌المللی تاریخی (CHI)، نمایندگان کلوپ‌های اتومبیلرانی و جهانگردی از ۲۴ کشور عضو FIA به همراه نماینده فدراسیون بین‌المللی خودروهای تاریخی (FIVA) حضور دارند. این کمیسیون مسئولیت بررسی وضعیت خودروهای تاریخی در کشورها و ارائه پیشنهاد به منظور شناسایی، نگهداری و استفاده از این خودروها را برعهده دارد و نتایج کار آن مستقیماً به سنای FIA گزارش می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور، در خصوص عضویت نماینده کانون در کمیسیون معلولیت و قابلیت دسترسی گفت: هدف این کمیسیون ارائه رهنمودها به رئیس و شوراهای جهانی FIA درباره استراتژی‌هایی برای ترغیب و تسهیل مشارکت در ورزش‌های خودرویی برای معلولان و همچنین نظارت بر پیشرفت و اجرای استراتژی برای حرکت قابل دسترس از جمله تأثیر افزایش سن بر جامعه است.

او ادامه داد: رویکرد شورای گمرکی اتحادیه بین‌المللی جهانگردی و فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) نیز شامل هدایت شبکه گمرکی FIA-AIT برای دستیابی به اهداف مورد نظر، ارایه پیشنهادات به کمیته برنامه‌ها (Programmes Committee) یا شورای جهانی اتومبیلرانی و جهانگردی (WCAMT) در خصوص تمام مسائل گمرکی مرتبط و حمایت از مدیریت FIA در موارد حضور آن‌ها در نهادهای بین‌المللی مربوطه ازجمله سازمان ملل متحد است.